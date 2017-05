Einsatz von Tablet-Computern in der Schule

Als erstes Bundesland will Niedersachsen Schülern den Einsatz von Tablet-Computern bei Klassenarbeiten oder Abiturprüfungen erlauben. Dies sieht ein Erlass des Landes vor, der vom kommenden Schuljahr an gelten soll.

Bisher betrifft der Erlass nur Schulen, die bereits mit Tablets arbeiten. Es gehe nicht darum, dass alle Arbeiten am Tablet geschrieben werden, sagt Sebastian Schumacher, Sprecher des Kultusministeriums. Die Geräte sollen lediglich Hilfsmittel, die schon in Prüfungen erlaubt sind, ersetzen – wie etwa Formelsammlung, Wörterbuch, Atlas und Taschenrechner. Damit die Schüler nicht im Internet nach Lösungen suchen oder auf Dateien zugreifen können, die sie vorab auf das Gerät geladen haben, sollen die Tablets über eine App in den Prüfungsmodus versetzt werden, der nur von den Lehrern abgestellt werden kann. Durch die App würde bestimmt, auf welche Dateien und Hilfsmittel die Schüler während der Prüfungszeit zugreifen können.

„Darauf haben wir schon lange gewartet“, sagt Henning Bergmann, stellvertretender Schulleiter der IGS Mühlenberg. Dort wurden bereits Tablet-Klassen eingerichtet, die im normalen Schulalltag mit den Geräten arbeiten. Auch an anderen Schulen wird die Idee begrüßt – allerdings gibt es auch Bedenken: Claus-Hinrich Schröder von der Humboldtschule fordert, dass es dann auch Personal geben müsse, das sich um Umsetzung und Technik kümmert. Daran hapert es allerdings noch, sagt Henning Bergmann, stellvertretender Schulleiter der IGS Mühlenberg. „Die Mittel, die das Land zur Verfügung stellt, reichen nicht, um geschultes EDV-Personal einzustellen.“ Kritisiert wird auch, dass die Anschaffung Kosten für die Schüler verursacht. Denn die Tablets werden über ein Miet-Kauf-System finanziert. An der IGS Mühlenberg kalkuliert man derzeit mit rund 15 Euro monatlich für das Gerät, Wartungsservice und Versicherung. An der IGS Mühlenberg zahlen die Schüler drei Jahre lang 16 Euro monatlich. Eltern müssen jedoch zunächst nicht damit rechnen, dass sie teure Geräte zu kaufen haben. „Dies ist eine Möglichkeit – keine Verpflichtung“, betonte der Ministeriumssprecher. „Bei uns kann jeder entscheiden, ob er in eine Tablet-Klasse möchte oder nicht“, bestätigt Oliver Wolfskehl, Oberstufenleiter an der IGS Linden.

Bis alle Schulen die Tablets nutzen, wird es jedoch noch dauern. „Bei uns wäre das nicht ohne Weiteres möglich“, sagt Martin Thunich, Leiter der Wilhelm-Raabe-Schule, an der bisher nicht mit den Geräten gearbeitet wird. „Wir haben nicht mal überall WLAN.“ Doch ohne WLAN können zwar Prüfungen geschrieben , aber im Unterricht nicht sinnvoll mit den Geräten gearbeitet werden. Zwar habe Bundesbildungsministerin Johanna Wanka angekündigt, Geld für die WLAN-Ausstattung von Schulen zur Verfügung zu stellen, sagt Schumacher. „Bedauerlicherweise ist diese Ankündigung noch nicht finanziell hinterlegt worden.“

Von Lisa Malecha

Umfrage: Sollen Tablets bei Schulprüfungen zugelassen werden?