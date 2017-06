Eintracht-Mädels überzeugen bei Meisterschaft

Turn-Gruppen-Wettkampf (TGW): VfL-Teams präsentieren sich erfolgreich gegen starke Konkurrenz

Die Deutsche Meisterschaft der Gruppenwahlwettkämpfe fand während des Internationalen Deutschen Turnfests in Berlin statt. „Alle vier Mannschaften vom VfL Eintracht haben sich gegen die sehr starke Konkurrenz hervorragend präsentiert und tolle synchrone Choreografien gezeigt“, sagte Sprecherin Nina Traulsen. Die Mädchenmannschaft der Wettkampfklasse TGW (Turn-Gruppen-Wettkampf) Jugend landete auf Platz drei bei insgesamt 92 Mannschaften. Mit den drei Disziplinen Turnen, Tanzen und Werfen erreichte sie 29,60 von möglichen 30,00 Punkten. Zur Siegermannschaft aus Glückstadt fehlten nur 0,20 Punkte.

In der erwachsenen Meisterschaftsklasse TGM (Turn-Gruppen-Meisterschaft) belegte die Frauenmannschaft mit 39,45 von 40,00 Punkten in ihren vier Disziplinen Turnen, Tanzen, Gymnastik mit dem Reifen und Werfen den vierten Platz. Das TGW Nachwuchs Team erreichte ihren größten nationalen Erfolg und belegte auch den vierten Rang von insgesamt 44 Mannschaften mit 36,65 von 40,00 Punkten. Nach einem spannenden Wettkampftag wurde die zweite Frauenmannschaft in der Wettkampfklasse TGW Erwachsene mit 29,40 von 30,00 Punkten Sechster.

Der Verein ist immer auf der Suche nach neuen Turnerinnen. Nachwuchstalente ab fünf Jahren können gerne an einem Training teilnehmen. Weitere Informationen per E-Mail an neise@vfl-eintracht-hannover.de. bo