Erfolgreiche „Forscherzeiten“. Resümee des Pilot-Projektes im Familienzentrum fällt positiv aus

Laatzen (rks). Das Fazit fällt durchaus positiv aus: Im Februar diesen Jahres wurde vom Netzwerk Forscher-Kids Region Hannover, der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim (HAWK) und der Stadt Laatzen im Familienzentrum Rethen das fünfmonatige Pilot-Projekt Forscherzeiten gestartet. Das Ziel: Kinder bereits in jungen Jahren spielerisch an die Naturwissenschaften, an Mathematik und Technik heranzuführen und sie über das gemeinsame Forschen und Experimentieren mit Erwachsenen in ihrer sprachlichen Entwicklung, ihrem Sozialverhalten und ihren feinmotorischen Fähigkeiten zu fördern.

„Das Lernangebot Forscherzeit hat sich bewährt“, äußerte sich am Montag dieser Woche Professor Dr. Stefan Brée von der HAWK zu den ersten Ergebnissen der Auswertungsphase des Projektes. Das Pilotprojekt habe gezeigt, dass die Forscherzeiten in geeigneter Umgebung und in Kleingruppen stattfinden sollten. Auch sei erkennbar, dass die Kinder durch eine qualifizierte Lernbegleitung beim Forschen und in ihrer sprachlichen Entwicklung gut unterstützt würden. Bestandteil des Projektes war auch die wissenschaftliche und didaktische Begleitung der pädagogischen Fachkräfte des Familienzentrums – inklusive der Aufzeichnung der einzelnen Forscherzeiten auf Video. Die Auswertung dieser Aufzeichnungen, so Brée, habe die Qualität der Lernbegleitung bereits in kurzer Zeit deutlich gesteigert.

Roland Levin, Leiter des Fachbereiches Jugend der Region Hannover, betonte am Montag, dass Forschen und Experimentieren nicht nur das naturwissenschaftliche Verständnis fördere, sondern auch den sprachlichen Austausch untereinander. „Sprache verstehen und sie beherrschen: Das sind die entscheidenden Faktoren für erfolgreiches Lernen – und damit auch für Chancengleichheit und Teilhabe. Wir hoffen, dass das Projekt Forscherzeiten noch in vielen weiteren Kitas der Region zum Modell-Projekt wird“, so der Fachbereichsleiter.

Seine Freude darüber, dass die Erzieherinnen des Familienzentrum die Kinder so engagiert dabei unterstützten, ihren Forschergeist auszuleben, brachte Bürgermeister Jürgen Köhne zum Ausdruck. Da das Familienzentrum den Schwerpunkt Forschen ohnehin bereits in sein pädagogisches Konzept integriert habe, so Köhne, habe sich die Einrichtung perfekt für das Pilot-Projekt Forscherzeiten angeboten, welches fortan ebenfalls Bestandteil der Pädagogik des Familienzentrums sein werde.