Es ist wieder Infa-Zeit

Am kommenden Sonnabend, 15. Oktober, beginnt die Einkaufsmesse

HANNOVER. Sie ist Deutschlands größte Erlebnis- und Einkaufsmesse, Treffpunkt für stil- und modebewusste Frauen und eines der Veranstaltungs-Highlights im Herbst: die infa 2016 vom 15. bis 23. Oktober auf dem Messegelände in Hannover. Über 1400 Aussteller aus 40 Nationen präsentieren sich in acht Messehallen und auf dem Freigelände. Die Themenpalette reicht von Mode und Lifestyle, Bauen und Einrichten, Wellness und Gesundheit bis zu aktuellen Weihnachtsdekoration sowie Genuss und Kulinarik.

Die Produktvielfalt der aus rund 40 Nationen kommenden Aussteller umspannt die Themen Mode & Lifestyle, Bauen & Einrichten, Wellness und Gesundheit, Weihnachtsdekoration sowie Genuss und Kulinarik. Zielgruppenorientiert auch die beiden Kurzveranstaltungen infa kreativ (15.–17.10.) sowie die Baby-Messe infalino am letzten infa-Wochenende (22.–23.10.). Und auch das Show- und Eventprogramm richtet sich vornehmlich an das weibliche Publikum und umfasst die Bereiche Kochen & Backen, Beauty, Style & Fashion sowie Familie & kreatives Gestalten.

Passend zu den infa-Schwerpunkten auch das Aufgebot an prominenten Gästen: Mit dabei sind Enie van de Meiklokjes („Sweet & Easy – Enie backt“), Model und Moderatorin Jana Ina Zarrella („Das Model und der Freak“), Frisör-Ikone Marlies Möller, die Foodblogger Mirja Hoechst („Küchenchaotin“) und Jens Glatz („Kochhelden.tv“), TV-Koch Rainer Sass, Moderator Michael Thürnau („Bingo – Die Umweltlotterie“) und viele andere, die an allen neun infa-Tagen die infa-Bühne in der LEBENSART in eine bunte Show-Bühne verwandeln.

Rund ums Backen geht es bei der Cake World Germany, die im Rahmen der infa kreativ vom 15. bis 17. Oktober stattfindet.

Neu in diesem Jahr: Die infa kreativ Nacht am Sonnabend, 15. Oktober. Von 18 bis 22 Uhr haben Do-it-yourself-Fans die Gelegenheit, bei Musik mit Gleichgesinnten zu feiern, in Workshops neue Techniken zu lernen und exklusiv nach Herzenslust zu shoppen. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm, außerdem eine Food Truck Meile auf dem Freigelände mit angesagten, internationalen Fast-Food-Variationen.

Nicht verpassen: TV-Moderatorin Annika de Buhr lädt am Freundinnen-Tag, 21. Oktober, zum großen Talk mit erfolgreichen Unternehmerinnen. Titel: „Deutschlands Business-Frauen – mit Leidenschaft und Mut zum Erfolg“.

Am zweiten infa-Wochenende (22. und 23. Oktober) ist infalino die Anlaufstelle für junge Familien. Die Babymesse mit rund 70 Ausstellern bietet alles, was junge Eltern für ihr Baby benötigen. Darüber hinaus werden in hochkarätig besetzten Foren alle wichtigen Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und erste Lebensjahre beantwortet. Die Besucher finden außerdem am Stand der Traditionsbuchhandlung Leuenhagen & Paris eine große Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern, von denen einige von den Autoren persönlich vorgestellt sowie signiert werden. Unter anderem lädt Ingo Siegner („Der kleine Drache Kokosnuss“) zur Autogrammstunde.

Daten und Fakten infa 2016

Zahl der Aussteller: 1400 Aussteller aus 40 Nationen

Ausstellungsfläche: rund 100.000 Quadratmeter brutto in acht Hallen

Veranstaltungszeitraum: 15. bis 23. Oktober 2016

Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: online 11,50 Euro / Messekasse 13,50 Euro

ermäßigt: online 10,50 Euro / Messekasse 12,50 Euro

Junior-Ticket (13 bis 17 J.): online 6,50 Euro / Messekasse 8,50 Euro

Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben freien Eintritt.

www.meine-infa.de