Es muss was getan werden

Parteien sind sich einig: Grundschule Hägewiesen kann auf Unterstützung zählen

von Clemens Niehaus

Sahlkamp. In einem Brandbrief des Elternrates der Grundschule Hägewiesen an die Kommunal- und Landespolitik, darunter auch an den örtlichen Landtagsabgeordneten und Ministerpräsidenten Stephan Weil und an die Integrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf, klagten die Eltern unter anderem über mangelnde Deutschkenntnisse der Schüler, ständig anwachsende Klassengrößen, zu wenige Lehrer, traumatisierte Flüchtlingskinder und Gewalt auf dem Pausenhof der Grundschule.

„Wir sind erschrocken über die lange Liste von Problemen. Es macht uns fassungslos, dass beispielsweise 39 Kinder des ersten Jahrgangs über keine ausreichenden Sprachkenntnisse verfügen. Ein regulärer Unterricht ist so nicht möglich“, kritisiert Felix Blaschzyk. Der CDU-Ratsherr reagiert damit auf den Brandbrief des Schulelternrates, der dramatische Missstände offen legt.

Dass an der derzeitigen Situation an der Grundschule etwas getan werden muss, ist allen Parteien klar. „Die Grundschule Hägewiesen kann sich auf unsere vollste Unterstützung verlassen“, sagt Afra Gamoori, Vorsitzende der SPD Vahrenheide-Sahlkamp, Ratsfrau der Landeshauptstadt Hannover und Sprecherin des Schulausschusses der SPD im Rat der Stadt.

Die Probleme der Grundschule war auch erneut Thema der Bezirksratsitzung in der vergangenen Woche. Einstimmig wurde ein Dringlichkeitsantrag von SPD, B90/Die Grünen und der FPD verabschiedet, in dem die Stadtverwaltung beauftragt wird, kurzfristig eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr auszuschreiben, die Stunden für Schulsozialarbeiter zu erhöhen, den tatsächlichen Bedarf an Stunden für Schulverwaltungskräfte zu bemessen und ein Konzept zu erarbeiten, wie ein multiprofessionelles Team aus Lehrkräften, Pädagogen und Therapeuten für das Schuljahr 2017/2018 eingesetzt und finanziert werden kann.

„Der Antrag geht in die richtige Richtung“, sagt Blaschzyk. Er sei ein erster Schritt, aber es müsse noch viel mehr passieren, so der CDU-Ratherr. Auch Ratsfrau Claudia Heinrich (SPD) fordert „möglichst schnell konkrete Maßnahmen für die Schule“.

Wie sie aussehen könnten hat Sven Diedrich, Mitglied des Schul­elternrates, im Rahmen der Bezirksratssitzung kurz skizziert.Dreh- und Angelpunkt sein die Personalsituation. Es gäbe zwar Geld, aber keine Lehrkräfte, so Diedrich. Sein Vorschlag: Die Stadtverwaltung solle die „bestehenden Halbtagsstellen aufstocken auf Ganztagsstellen, um sie für Bewerber attraktiver zu machen.“

„Das wird nicht der letzte Antrag sein“, ist sich Jutta Barth, Vorsitzende der CDU-Fraktion im Bezirksrat, sicher.