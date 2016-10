Extra-Wurst für Vegetarier?

Die Niedersächsische CDU will, dass die Fleischbezeichnungen für vegetarische Produkte verboten werden

von Andreas Niesmann

Berlin. Es geht um die Wurst. Genauer: Um die Veggie-Wurst. Die Frage ist, ob die noch Wurst heißen darf, wenn gar kein Fleisch drinnen ist. Nein, sagt die Niedersachsen-CDU. Fleischbezeichnungen für vegetarische Produkte sollten nach ihrem Willen grundsätzlich verboten werden. Das Soja-Schnitzel bräuchte dann ebenso einen neuen Namen wie die Gemüse-Frikadelle. Die Fraktion der Christdemokraten im niedersächsischen Landtag hat schwere Geschütze gegen vegetarische Möchtegern-Fleisch-Produkte in Stellung gebracht. Sie seien „Verbrauchertäuschung“, sagt CDU-Parlamentarier Frank Oesterhelweg. „Die Leute sollen essen, was sie wollen. Sie sollen aber wissen, was sie essen.“ Der deutschen Fleischerverband und der Bauernverband sehen das ähnlich, der Vegetarierbund vertritt naturgemäß den entgegengesetzten Standpunkt.

Bei dem Streit geht es nicht nur ums Prinzip. Es geht auch um handfeste wirtschaftliche Interessen. Der Markt für Fleisch-

ersatzprodukte wächst rasant. Der Wurstfabrikant „Rügenwalder Mühle“ etwa will schon Ende des Jahres ein Drittel seiner Produkte ohne Fleisch anbieten. Die Hersteller bedienen einen Trend. Viele Verbraucher wollen ihren Fleischkonsum reduzieren, ohne aber auf Genuss verzichten zu müssen.

Der Siegeszug der vegetarischen Produkte wird also weitergehen, die Frage ist nur, wie sie denn heißen sollen. Neu-tral, findet die Fleischer-Lobby und schlägt Bezeichnungen wie „Bratstück“ oder „Bratling“ vor. Der Vegetarierbund hält davon wenig. Er pocht darauf, dass die Kennzeichnung eines Produktes als „vegetarisch“ völlig ausreichend sei. Neue Namen wären nur verwirrend für die Kundschaft, heißt es.

Der Streit geht also weiter, am Ende wird es womöglich zu einer EU-weiten Regelung kommen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Wie sagte Otto von Bismarck? „Je weniger die Leute davon wissen, wie Würste und Gesetze gemacht werden, desto besser schlafen sie.“ Womöglich hat er damit Recht gehabt.

Ist Wurst ohne Fleisch noch Wurst? (Umfrage/Foto: S. Cabrera)