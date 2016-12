Fachkräftemangel bei der Stadt

Rzyski: Schulsanierung könnte schneller gehen aber es fehlen Ingenieure

Von Clemens Niehaus

Hannover. Die Sanierung der Schulen im Stadtgebiet kommt nicht so schnell voran, wie es möglich wäre, denn es fehlen die nötigen Fachkräfte. „Am Geld liegt es nicht, uns fehlen 49 Ingenieure“, gab Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski kürzlich im Rahmen des Forums Bothfeld zum Thema Schulsanierung, zu.

Bei der Stadt ist das Problem zwar bekannt, dringenden Handlungsbedarf sieht man dort aber nicht. „Die laufenden Projekte werden von der Stadtverwaltung gut bearbeitet“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Einen personellen Engpass sieht die Stadt jedoch bei zukünftigen Schulsanierungsprojekten. Denn: Für die geplanten Investitionen in die Schulsanierung in den kommenden zehn Jahren werde zusätzlich Personal benötigt, so Dix. Es werde zurzeit intern abgestimmt, wie viel Personal für das Gebäudemanagement benötigt werde.

„Es werden Planer, Bauzeichner oder Mitarbeiter für allgemeine Verwaltung gesucht“, erläutert der Stadtsprecher. „Die Zahl der zusätzlich benötigten Stellen liegt im mittleren zweistelligen Bereich“, so Dix. Inzwischen seien die Vorbereitungen für die Ausschreibung der Stellen jedoch weitgehend abgeschlossen, so Dix.

Als Grund für den Facharbeitermangel nennt er ein erhöhtes Bauaufkommen, bedingt durch den niedrigen Zinssatz. In den Städten werde aufgrund des Bevölkerungszuwachses in großem Umfang neuer Wohnraum geschaffen, erläutert Dix. „Das führt auch in Hannover zu einer hohen Nachfrage bei Architekten und vor allem bei Ingenieuren der technischen Gebäudeausrüstung“. Aber er verspricht: „Die Ausschreibung der Stellen erfolgt im Januar 2017.“ Probleme bei der Stellenbesetzung sieht er dabei nicht. „Wir sind zuversichtlich, dass die erforderlichen Stellen gut besetzt werden können“.