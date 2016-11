Filmreif: Neues Lounge Kino im Anzeiger Hochhaus

In der Schalterhalle des Anzeiger-Hochhauses hat Hannovers erstes Lounge-Kino eröffnet. Übergangsweise residieren dort im Erdgeschoss die Hochhaus-Lichtspiele. Das Besondere: Besucher können ihren Kinosessel nach der Vorstellung gleich mitnehmen. Leider ist das Sitzmöbel im Kartenpreis nicht enthalten – es handelt sich um schicke Designmöbel.

Manchmal entwickeln Provisorien einen ganz besonderen Charme. Eigentlich hatte Madsack-Verlagsleiter Günter Evert gemeinsam mit den Kinobetreibern Hans-Joachim Flebbe und Torben Scheller nur einen Ausweichort für die Hochhaus-Lichtspiele gesucht, solange die Kuppel des Anzeiger-Hochhauses saniert wird. Bei der Eröffnung am Donnerstag war sich Flebbe gar nicht so sicher, ob er in 18 Monaten mit Hannovers erstem Lounge-Kino aus der Schalterhalle im Erdgeschoss wieder ausziehen will. „Das ist großartig hier“, platzte es fröhlich aus ihm heraus: „Das ist ein Raum wie eine Kathedrale.“

Auch die Premierengäste waren rundweg begeistert. „Wir sind seit bestimmt 20 Jahren regelmäßige Besucher in den Hochhaus-Lichtspielen“, sagt etwa Bärbel Jauch aus Laatzen. Mit ihrer Freundin Wilfriede Böhm aus Kirchrode ist sie jetzt gekommen, um zu „Florence Foster Jenkins“ mit Meryl Streep in der Hauptrolle die Einrichtung des Lounge-Kinos auszuprobieren. „Ich fand die Sessel oben im alten Kino nie so richtig toll“, verrät Böhm: „Hier dagegen ist es richtig bequem.“

Designmöbelhändler Uwe Klingenberg aus dem Expo-Park hat 80 besondere Sitzgelegenheiten in der historischen Schalterhalle aufgestellt. Schicke und zugleich bequeme Möbelstücke. In der ersten Reihe posieren die stufenlos verstellbaren Chaiselonges LC-4 von Cassina: Liegend kann man hier den Film genießen. Dahinter sind mehrere Reihen mit schwarzen LC-2-Sesseln aufgebaut.

Auf den hinteren Plätzen reihen sich Arper Catifa-60-Modelle. „Wir werden in den nächsten Wochen mit verschiedenen Modellen experimentieren“, verrät Klingenberg. An die Kinobetreiber vermietet er die Sessel, für ihn ist das Projekt aber zugleich auch Ausstellungs- und Verkaufsraum. Zwischen 1500 Euro (Catifer-60) und 8000 Euro (LC-2 als Zweisitzer) kosten die Sitzmöbel eigentlich.

Im Lounge-Kino gibt es grundsätzlich 20 Prozent Rabatt. Und wenn die Sessel etwas abgenutzt sind, werden noch etwas mehr, kündigt er an – Preisschilder weisen Schnäppchen aus. „Bei mir haben sich schon andere Hersteller beschwert, dass sie nicht dabei sind“, lächelt Klingenberg. „Es war ein Kraftakt, aber es hat toll geklappt, weil alle mitgezogen haben“, sagt Günter Evert von der Madsack Mediengruppe. Der Denkmalschutz habe „sehr konstruktiv mitgearbeitet, damit solch eine Lösung umsetzbar war – das war wirklich gut“, sagt Evert.

Die Schalterhalle, ein denkmalgeschütztes Art-Decor-Juwel, war jahrzehntelang die Geschäftsstelle der Madsack-Zeitungen in Hannover, hier konnten Anzeigen aufgegeben und Abofragen geklärt werden. Seit etwa zehn Jahren wird der ehrwürdige Raum für Veranstaltungen genutzt, unter anderem finden dort regelmäßig Diskussionsveranstaltungen statt.

Jetzt ist der Raum mit Hilfe von Schallabsorbern und dunklen Vorhängen zu einem Kino umgebaut. Der Original Digitalprojektor aus dem bisherigen Kuppelkino projiziert das Bild auf eine nur geringfügig kleinere Leinwand. Kinoinhaber Flebbe und Scheller sowie Theaterleiter Marcus Gorny sind begeistert von Bild und Ton. „Das hat absolute Kinoqualität“, lobt Flebbe.

Drei Vorstellungen gibt es täglich, außer dem Streep-Streifen läuft derzeit „Hieronymus Bosch“ in der Matinée (Sonntag, 11 Uhr). Die Kinokasse ist täglich ab 14.30 Uhr geöffnet, dann lassen sich auch Karten vorbestellen unter Telefon (0511) 14454. Nur der Weg von der Goseriede zum Kinosaal ist noch etwas beschwerlich. Er führt zwischen Gerüsten hindurch, ist aber ausgeschildert.

von Conrad von Meding