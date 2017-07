Flugunterricht in der Leinemasch. Jungstörche werden von Eltern angeleitet

Laatzen. Sich die Zeit genommen, das Storchenpaar in der Grasdorfer Leinemasch und dessen vierköpfigen Nachwuchs einmal etwas eingehender zu beobachten, hat dieser Tage Jürgen Schmidt aus Ingeln-Oesselse.

„Auf den ersten Blick“, schreibt er, „sieht es so aus, als seien die vier Jungstörche inzwischen so groß geworden, dass die Eltern auf die benachbarten Strommasten ausweichen müssen. Wenn man allerdings das Treiben auf der Wiese über einen längeren Zeitraum beobachtet“, so Schmidt weiter, „dann kann man erkennen, dass die Eltern ihren Nachwuchs offenbar durch kurze Flüge in der Nähe des Nestes dazu animieren wollen, es ihnen nachzutun.“ Und tatsächlich seien die beiden ältesten Geschwister bereits dabei, kurze Flugmanöver um ihr Nest herum auszuprobieren.

Wie Schmidt weiter beobachtet hat, trauen sich die Jungstörche aber offensichtlich noch nicht, auf dem Boden zu landen und sich von dort aus wieder in die Lüfte zu erheben. „Noch“, schreibt der Naturfreud aus Ingeln-Oesselse, „kehren sie nach einer kurzen Runde um das Nest wieder in ihr vertrautes Heim zurück.“ Das, ist sich Schmidt sicher, werde sich jedoch in den kommenden Tagen bestimmt ändern.