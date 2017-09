Garbsen grüßt den Herbst

Garbsen. Der Herbst steht vor der Tür mit bunten Blättern, Sonnenschein und Kürbissuppe. In den kommenden zwei Wochen werden den Garbsener und Seelzer Bürgern eine Vielzahl an Festen und Veranstaltungen angeboten, auf denen der Herbst begrüßt werden kann: Am Sonntag, 17. September, lädt die Freiwillige Feuwehr Garbsen auf den Hof von Familie Ammann zum traditionellen Kartoffelfest ein. Ab 11 Uhr können sich die Gäste auf ein buntes Programm freuen. Eröffnet wird das Fest um 11 Uhr mit einem Erntedank-Gottesdienst in der Scheune. Ab 12 Uhr können die Besucher aus einer Vielzahl an Speisen und Getränken auswählen: Kartoffelpuffer mit Apfelmus, Bratkartoffeln, Salzkartoffeln, Sülze und vieles Mehr warten auf die Gäste. Für die kleinen Besucher steht ein Stroh-Abentuerland auf dem Programm. Für die musikalische Untermalung sorgen die Musikfreunde Osterwald.

Wer nicht länger auf eine Kürbissuppe oder ein Kartoffelgericht warten möchte, der kann schon am Sonntag, 10. September, ab 14 Uhr im Haus der Ruhe auf seine Kosten kommen. Zum Kürbisfest sind alle Kinder und ihre Familien sowie die Bewohner der Residenz eingeladen. Ein buntes Programm wartet im Garten des Seniorenpflegeheims auf die Gäste und begrüßt den Herbst mit Musik, Unterhaltung und gutem Essen.