Garbsener Segler sind unterwegs

Neues vom Hochseesegler Egbert Latza vom Atlantik: Der Garbsener hat mit einer Crew auf der Hochseeyacht Bank von Bremen am Newport Bermuda Race teilgenommen. 169 Yachten aus 32 Nationen sind dort an den Start gegangen. Für die Strecke von 650 Seemeilen (1300 Kilometer) hat die Crew gut vier Tage benötigt.

Unser Segelexperte Achim Rompa aus Garbsen steht regelmäßig mit der Yacht in Kontakt. Segler Latza war in New York. Von dort ist die Crew weiter nach Newport auf der Insel Bermuda gesegelt. Das wetter war schlecht. Viel Wind, nur 15 Grad, schwierige Verhältnisse. In Newport auf der Insel Bermuda blieb nicht viel Zeit. Die Yacht hat an dm Newport Bermuda Race teilgenommen. 169 Yachten waren dabei. Latza und Crew haben in diesen sehr spannenden Rennen Platz 26 belegt. Das sei eine Top-Leistung, wenn man bedenkt, was für Profi Crews am Start waren, bewertet Rompa. Im Moment befindet sich die Yacht im Hafen von Hamilton, der Hauptstadt von Bermuda. Einige aus der Crew fliegen nach Deutschland zurück, die anderen erholen sich. Dieser Tage hat das Training wieder begonnen. Denn am heutigen Sonnabend fällt dann der Startschuss vor Bermuda. Ziel ist das Rund 10.000 Kilometer entfernte Hamburg. Dort soll es dann einen Empfang geben. Die Hochsee-Yachten werden im Sandtorhafen, neben der Elbphilharmonie einlaufen. Rompa freut sich auf das tolle Ereignis. Sein Sohn Nils war auf der Kieler Woche unterwegs. Er ist dort mit seiner Europe-Jolle Einhand an den Start gegangen. r / hb