Geburtsfotos einer Stadt

Vor 50 Jahren, im Jahr 1968, wurde an die Gemeinde Alt Garbsen, Auf der Horst und Havelse Stadtrechte verliehen. Die Geschichte Garbsens begann, die 1974 ihren Abschluss mit der Neubildung einer Stadt Garbsen durch die Gebietsreform fand. Eine Zeit voller politischer und kultureller Bewegungen. Studentenrevolte, „enteignet Springer“ und „Roter Punkt“ waren die Worte der studentischen Linken, für die sogar das Bürgertum gewisse Sympathien entwickelte. Alle Zeichen standen auf Umbruch – auch in Garbsen, wo die Wurzeln für die zweitgrößte Stadt der Region keimten. Wesentlicher Bestandteil ist das Quartier Auf der Horst, eine damals moderne Massenwohnanlage für bis zu 10.000 Einwohner.

An all diese Gründungszeiten möchte die Stadt Garbsen in einer Ausstellung mit zeitgenössischen Bildern aus Garbsen erinnern. Der Anlass soll gewürdigt werden. Die Stadt sucht dazu Fotos der Jahre 1968 bis 1974 aus den Orten Altgarbsen, Auf der Horst und Havelse. Als Motive sind denkbar und erwünscht: Alte Straßenzüge, alte Gebäude, Fotos vom Bau Auf der Horst, von Feiern und Einschulungen, oder eben allen anderen Dinge des täglichen Lebens in den Familien der Jahre 1968 und später. Als Anreiz, sich mit Familienfotos zu beteiligen, gibt es etwas zu gewinnen. Die Stadt verlost unter allen Einsendern drei Restaurant-Gutscheine für je zwei Personen, passenderweise für Restaurants in Altgarbsen, Havelse und Auf der Horst.

Die Fotos sollten einen Urhebervermerk tragen und stichwortartig das Motiv erklären, sagte Christina Lange für die Öffentlichkeitsabteilung des Rathauses. Die Bilder könnten auch gern persönlich im Rathaus abgegeben werden in der Öffentlichkeitsabteilung, A2.32, falls Rücksprache gewünscht wird. Per E-Mail an: pressestelle@garbsen.de.

Die Ausstellung soll im September im Rathaus gezeigt werden. hb