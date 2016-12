Gefragter Ratschlag. Laatzens Seniorenbeirat zieht ein positives Fazit seiner Arbeit im Jahr 2016

Laatzen (rks). Ein positives Fazit seiner Aktivitäten im zurückliegenden Jahr hat dieser Tage der Seniorenbeirat der Stadt Laatzen gezogen. Wie der Vorsitzende der Vertretung der Laatzener Senioren, Klaus-Dieter Meyer, ausführt, standen dabei wiederholt die vom Beirat jeweils mittwochs im Stadthaus angebotenen Sprechstunden im Mittelpunkt des Interesses.

Gut nachgefragt worden sei zudem das entsprechende monatliche Angebot in Rethen, während der Besuch der monatlichen Sprechstunde in Gleidingen offenbar davon abhänge, in welchem Maße diese in den Medien publik gemacht werde. Besonders hoch ist mit rund 85 Prozent das Interesse der Laatzener Senioren an den Themen Patientenverfügung sowie Vorsorge- und Betreuungsvollmacht. Ein untergeordnete Rolle spielen demgegenüber die Themen Wohnen im Alter und Sicherheit im Straßenverkehr. Dass die Digitale Welt in immer stärkerem Maße auch den Alltag der Senioren beeinflusse, beweise, so Meyer, die starke Nachfrage nach dem Beratungsangebot PC-Café, das der Laatzener Seniorenbeirat einmal im Monat im Café Marie des Stadthauses durchführt.

Während die Bemühungen des Beirates um die Aufrechterhaltung von Bank- und Postdienstleitungen im zurückliegenden Jahr nach den Worten Meyers nicht immer den erwarteten Erfolg erbrachten, kann sich das Gremium, so die Einschätzung Meyers, den Erhalt des Fahrgast-Begleitservices der üstra auf seine Fahnen schreiben. Auch die Versetzung einer Ampelanlage in Gleidingen durch die Region Hannover sei zu einem großen Teil den Bemühungen des Beirats zu verdanken. Nicht zuletzt habe man darauf hinwirken können, dass mit den mobilen üstra-Ticketshops in Rethen und Gleidingen auf diesem Gebiet ein wenig Entspannung eingetreten sei.

Wie Meyer weiter ausführt, wird der Seniorenbeirat auch im kommenden Jahr bewährte Veranstaltungen wie den in Kooperation mit dem Klinikum Agnes Karll entwickelten Gesundheitsvortrag, die gemeinsam mit der Polizei durchgeführte Info-Veranstaltung oder auch die Veranstaltung Dankeschön an Helfende Hände durchführen. Erfreut zeigt sich der Vorsitzende über das rege Interesse der Bevölkerung an den fünf Mal jährlich stattfindenden öffentlichen Sitzungen des Beirates im Stadthaus. Das Gremium, ist sich Meyer sicher, erhalte dadurch regelmäßig zusätzliche Impulse für seine Arbeit. Gleiches gelte für die enge Vernetzung mit Initiativen, Vereinen und auch kirchlichen Gruppen aus allen Laatzener Ortsteilen.

„Die Amtszeit der Mitglieder des aktuellen Seniorenbeirates“, so Meyer abschließend, „endet Mitte 2018.“ Bis dahin seien alle Mitglieder bereit, sich einzubringen, laufende Projekte fortzuführen und neue Vorhaben in Gang zu setzten. „Der Rat des Seniorenbeirates Laatzen ist gefragt, und dieser Aufgabe wollen sich alle weiterhin stellen.“