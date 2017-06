Gehrdener Kammerorchester brilliert bei Sommerkonzert. Zuhörer spenden langanhaltenden Applaus

Gehrden. Mehr als 80 Zuhörer ließen sich im Bürgersaal des Rathauses das erste von zwei Sommerkonzerten des Gehrdener Kammerorchesters nicht entgehen. Passend zur warmen Jahreszeit hat das vor 40 Jahren gegründete Laienorchester ein köstlich gewürztes und gut verträgliches Menü aus erlesenen Musikstücken zusammengestellt. Keine unbekannte Meister, sondern klassische Highlights erklangen an den beiden Konzertabenden in Gehrden und in Wennigsen. Zu den Romanzen von Ludwig van Beethoven für Violine mit großem Orchester im Doppelpack und den Konzertstücken für Cello von François Couperin aus der „eleganten“ Zeit, gesellte sich die letzte Sinfonie von Joseph Haydn.

Der sonst als Sänger bekannte Musikschulleiter Alfons Schleinschock war als Sologeiger in Beethovens frühen Violinromanzen zu hören. Die zwei Paradewerke lyrischen Geigenspiels wusste Schleinschock höhensicher und hingebungsvoll zu gestalten. Für den genießerischen Mittelteil hatte sich die Solocellistin des Orchesters, Ellen Maria Kienhorst die selten zu hörenden „5 pieces en concert“ von François Couperin ausgesucht. In diesem komplex- gefühlsreichen Tableau italienisch-französischer Hofmusik glänzten die Streicher des Orchesters in bester kammermusikalischer Tradition mit nuanciertem Spiel. Joseph Haydns letzte große Symphonie Nr. 104 in D-Dur, durch ihren Entstehungs- und Uraufführungsort „Londoner“ genannt, vereint alle Facetten des ausgereiften klassischen Stiles. Das gewichtige Wort der Einleitung, bereits Vorbild für Beethovens Neunte, schafft in bester Ouvertürenmanier Raum für einen spritzigen, heiteren Kopfsatz. Sommerliche Gelassenheit merkt man dann dem langsamen Satz an, bei dem in fast Strauss’schen Walzeranklängen Haydns Verwurzelung in der österreichischen Musiktradition hörbar wird. Für den letzten Satz hat Haydn ein handfestes Holzschuh-Tanzthema mit Dudelsack ähnlicher Begleitung ausgewählt. Dem in voller Besetzung und temperamentvoll spielenden Orchester gelang damit ein strahlender Konzertabschluss.

Mit lang anhaltenden Appalus belohnten die Zuhörer die Leistung der Musiker.

Quelle: Heidi Rabenhorst