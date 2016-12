Glitter und Glamour fürs Jubiläumsjahr

Werner Buss und Dennis Bohnecke stellen das neue Programm des GOP-Varieté zum 25. Geburtstag vor

Von Heike Schmidt

Hannover. Es ist ihm eine Herzenssache. Auch jetzt noch. Nach 24 Jahren. Aber vielleicht ist gerade das das Geheimnis, warum das GOP-Varieté von Hannover aus zur deutschlandweiten Marke werden konnte. Weil es ihn eben gibt: Werner Buss. Er war es, der vor 24 Jahren als damals jüngster GOP-Direktor das Varieté in Hannover übernahm. Er war es, der immer an das Varieté geglaubt hat. An den Zauber. An die Magie. An das Besondere des Ortes. Eben an das Varieté im Georgspalast.

Und jetzt sitzt er selbst wieder einmal auf der Bühne, die früher sein verlängertes Wohnzimmer war, und stellt nicht ohne Stolz fest: „25 Jahre GOP sind auch 24 Jahre Werner Buss.“ Gemeinsam mit seinem Nachfolger Dennis Bohnecke stellt er das Jubiläums-

programm vor. Das lässt er sich nicht nehmen, auch wenn er inzwischen längst nicht mehr in der Landeshautpstadt, sondern in München wohnt. Er, der als Kreativdirektor der GOP Entertainment Group, immer auf Reisen ist, um neue Künstler zu entdecken oder eines der inzwischen sieben GOP-Varietés zu besuchen.

„Jedes Programm, jede Bühne hat einen eigenen Zauber“, sagt Buss. Und so wird es im Jubiläumsjahr auch etwas ganz Besonderes nur für Hannover geben. Da die Üstra im kommenden Jahr 125 Jahre alt wird, wird das GOP gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben „Metropolitan“ auf die Bühne bringen. „Wir werden die Bühne komplett bespielen und auch die Seitenbühne öffnen, das gab es noch nie“, betont Buss. Auch werden anstatt der sonst üblichen acht bis zehn Künstler, 15 bis 16 Artisten und Akrobaten eine Straßenbahn bespielen. „Das wird für uns eine Herausforderung“, gibt er zu, aber eine auf die man sich freue. Auch Bohnecke schaut optimistisch in die Zukunft. An den Üstra-Chef André Neiß gewandt, meint er: „Ist doch klasse: Normalerweise joggen wir nur gemeinsam um den Maschsee, jetzt machen wir eine Show gemeinsam.“

Ins Jubiläumsjahr startet das GOP mit einer Uraufführung: „Slow“ heißt die Produktion, bei der der Schweizer Claude Criblez durch das Programm führen wird. „Und Claude ist wirklich ein echter Schweizer“, betont Buss. Bevor er sich mit Claude treffe, müsse er meditieren, sagt er. Nur so könne er sich dem Tempo des sehr gelassenen Schweizers anpassen. Im Februar folgt eine weitere Neuheit: Die Lindener Narren werden für den Rosenmontag eine Stunk-Sitzung nach dem Kölner Vorbild organisiseren, zu der der „kleine Tierfreund“ Dietmar Wischmeyer Texte geschrieben hat. „Das ist aber kein Karneval“, betont Martin Argendorf, Präsident der Lindener Narren, „das sind Parodien auf den Karneval, auf die Politik, auf die Kirche – das ist auch für uns ganz neu.“

Im Frühjahr gibt es dann eine Show voller Glitter, Glamour und Kitsch: „Die große Coperlin Show“ – und auf die freut sich der Kreativdirektor persönlich ganz besonders. Denn auch zu dieser Show gibt es eine ganz eigene Geschichte. Den Moderator Dustin Nicolodi kennt Buss schon seit Jahrzehnten. Als junger Mann war er einst Handstandakrobat. Das Problem: „Er hörte nicht auf zu wachsen“, weiß Buss. Schließlich war er zu groß, um weiterhin sein Gewicht ohne Probleme zu stemmen. Sein Vater riet ihm, sich als Moderator zu versuchen.

Buss sah ihn bei einem internationalen Wettbewerb in Budapest, bei dem er in der Jury saß. Er war auf Anhieb so begeistert von dem jungen Mann, dass er ihm eine Silbermedaille verschaffte. Damals versprachen sich die beiden Männer, einmal gemeinsam eine Show zu machen – die Coperlin-Show ist das Ergebnis.

Ein besonderer Liebling wird dann im Sommer erwartet: Rosemie wird mit ihren „Wild Boys“ im GOP zu Gast sein. „Und ich kenne niemanden, der Rosemie nicht mag“, sagt Buss – und normalerweise gebe es immer irgendwen, den man nicht begeistern könne. Er selbst lässt sich immer wieder aufs Neue begeistern. Auch nach 24 Jahren noch. „Ich bin da kein bisschen müde“, sagt er, „sondern von unglaublicher Neugier geprägt, ja auch getrieben.“ Aber das solle man keineswegs negativ verstehen. Es ist ihm eben eine Herzensangelegenheit – und die kann man nicht einfach abstellen.

Eine an Zahlen messbare Erfolgsgeschichte

Es ist eine Erfolgsgeschichte, an die vor 24 Jahren niemand so richtig geglaubt hat. Doch wenn das GOP Varieté in Hannover im kommenden Jahr 25 Jahre alt wird und groß Jubiläum feiert, kann es inzwischen auf eine Auslastung zurückblicken, um die es manch anderes Theater beneidet.

„Die durchschnittliche Auslastung lag in diesem Jahr bei 81 Prozent“, berichtet Dennis Bohnecke, Direktor des GOP-Varieté in Hannover. Diese Woche hat er gemeinsam mit seinem langjährigen Vorgänger Werner Buss, der inzwischen auch schon ein paar Jahre Kreativdirektor der GOP Entertainment Group ist, die Pläne für das Jubiläumsjahr vorgestellt – natürlich nicht, ohne auf die Besucherzahlen in diesem Jahr hinzuweisen: Bis Anfang Dezember sahen mehr als 164 000 Besucher die GOP-Shows. Für das Wintervarieté „Wet“ sind bereits 24 500 Karten verkauft. „Da sind wir schon jetzt bei einer Auslastung von 90 Prozent“, freut sich Bohnecke. Zudem hätten schon 22 000 Jungen und Mädchen das diesjährige Kinder-Weihnachtsmusical gesehen.

Natürlich wird es ein neues Kinderstück zur Adventszeit auch im kommenden Jahr im GOP geben. Aber im Gegensatz zu dem regulären Spielplan, bei dem die einzelnen Shows schon feststehen, haben sich die GOP-Verantwortlichen noch nicht abschließend für das Thema des Kinderweihnachtsmusicals entschieden.(hs)