GroKo im Stadtrat? In Hemmingen zeichnet sich eine Allianz von SPD und CDU ab

Hemmingen (rks). Noch müssen die Mitglieder befragt werden, doch im Prinzip ist man sich einig: Die Stadt Hemmingen wird in der kommenden Wahlperiode aller Voraussicht nach von einer schwarz-roten Koalition regiert werden.

Die Fraktionschefs beider Parteien, Ulf Konze (CDU) und Jens Beismann (SPD), arbeiten aktuell eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Rat aus, welche den Parteimitgliedern in der kommenden Woche zur Abstimmung vorgelegt werden soll. Bei den großen Themen, die in den kommenden Jahren in Hemmingen anstünden hätten sich eine ganze Reihe von Schnittmengen ergeben, äußerte sich Konze etwa mit Blick auf den Hochwasserschutz, den Rückbau der B 3 und die Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbegebiete. Nicht anders die Einschätzung von Beismann, der nach den Vorgesprächen mit der CDU bei etlichen Themen von „Deckungsgleichheit“ spricht.

Für die CDU erklärte deren Stadtverbandsvorsitzende Barbara Konze, dass man zuvor auch Gespräche mit der DUH und den Grünen geführt habe. Alle drei Parteien waren nach dem Bruch der rot-grünen Koalition im Jahr 2014 eine Allianz im Hemminger Stadtrat eingegangen. Beide Fraktionen, so Konze, hätten sich nach der Kommunalwahl personell beinahe komplett neu aufgestellt. Insofern sei man nicht bereit gewesen, die Zusammenarbeit mit der CDU aus dem Stand heraus fortzusetzen.

Eine erste Konsequenz hat die Zusammenarbeit von SPD und CDU bereits gezeitigt. Beide Parteien setzten am Donnerstag vergangener Woche gegen den Willen von DUH und Grünen durch, dass es in Hemmingen in der laufenden Wahlperiode nur noch zwei statt drei stellvertretende ehrenamtliche Bürgermeister geben wird. Ausgefüllt wird dieses Amt weiterhin von Kurt Pages (SPD) und Doris Linkhof (CDU) – Wolf Hatje (DUH) konnte sich nicht erneut zur Wahl stellen.

Was Hatje bleibt, ist das Amt des stellvertretenden Ratsvorsitzenden, das er sich gemeinsam mit Doris Linkhof und Ulrike Roth von den Grünen teilt. Zur Ratsvorsitzenden bestimmte die Ratsversammlung erneut die SPD-Politikerin Kerstin Liebelt.