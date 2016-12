Großer Umbau bei der GBH

Strahlt in neuem Licht: Die hanova-Konzernzentrale am Klagesmarkt. Fotos: cle

Baugesellschaft bezieht neue Konzernzentrale und kauft DKV-Gebäude am Klagesmarkt

von Clemens Niehaus

Hannover. Umbau bei der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover (GBH): Seit Dienstag vergangener Woche residiert die GBH unter dem Namen Hanova in ihrem Neubau am Klagesmarkt. An der Otto-Brenner-Straße 4, so die postalische Adresse, sitzt jetzt die Konzernzentrale, die unter ihrem Dach die GBH und union-boden sowie deren jeweilige Tochtergesellschaften GBH Mieterservice Vahrenheide und die EXPO Grund beherbergt. „Die gemeinsame Marke Hanova drückt alles aus, was uns wichtig ist“, sagt Konzernsprecher Frank Ermlich. Aber: „Im alltäglichen Geschäftsbetrieb werden die GBH und union-boden mit ihren jeweiligen Tochterunternehmen auch weiterhin als eigenständige Gesellschaften agieren“, sagt Ermlich.

Für die Kunden bedeute der Bezug der Konzernzentrale am Klagesmarkt eine bessere Erreichbarkeit und mehr Service. „Im Wartebereich stehen unseren Kunden WLAN und Handyladestationen zur Verfügung“, sagt Ermlich.

Auf der Rückseite der Konzernzentrale wird noch an der Fertigstellung der etwa 100 Wohneinheiten und einer Kita gearbeitet. Die ersten Wohnungen sollen aber schon zu Beginn kommenden Jahres bezogen werden können. Dieses Neubauvorhaben bildet den hochbaulichen Auftakt zum Konzept „Hannover City 2020+“ der Landeshauptstadt Hannover.

Parallel zu dem Neubau am Klagesmarkt hat die GBH das Gebäude der ehemaligen DKV „Am Klagesmarkt 17“ gekauft. Das siebenstöckige Büro- und Geschäftsgebäude mit einer Gesamtnutzungsfläche von rund 9000 Quadratmetern befindet sich in Sichtweite zum neuen hanova-Verwaltungsgebäude und soll langfristig zu Wohnraum für Studenten und Azubis umgebaut werden. Derzeit sind 95 Prozent der Fläche vermietet – unter anderem an die Leibniz Universität, das Land Niedersachsen sowie einen Netto-Markt und Einzelhandel. Die Gewerbe im Erdgeschoss bleiben bestehen, kündigt der hanova-Sprecher an, der Netto-Markt werde sogar flächenmäßig erweitert. In dem ehemaligen DKV-Gebäude sollen rund 100 Apartments für Studenten und Auszubildende entstehen.

„Wir gehen davon aus, dass die Umbauarbeiten Anfang 2018 beginnen können“, sagt Ermlich.