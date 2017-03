Grünzug am Niedersachsenring geplant

Für einen der größten zusammenhängenden Grünzug Hannovers haben Studenten in der vergangenen Woche Planungen im Bezirksrat Vahrenwald/List vorgestellt. Insgesamt sechs Varianten für die Niedersachsenringtrasse präsentierten die angehenden Landschaftsarchitekten und -planer den Kommunalpolitikern. Und die Vorschläge waren breit gefächert: Ein Sportband vom Hainhölzer Bad bis zum Pelikanviertel, kleine Wälder oder einfach Grün zum Rasten und Relaxen.

Hintergrund: Der heutige Grünzug wurde über Jahrzehntefreigehalten und nicht bebaut, da auf der Niedersachsenringtrasse einmal eine Ringstraße um Hannovers Innenstadt gebaut werden sollte. Von diesen Plänen rückten Verwaltung und Kommunalpolitiker vor gut zehn Jahren ab. Nun gilt es neue Konzepte für die mittlerweile grüne Brachfläche zu finden.

„Wir haben auf den Bereich schon länger einen Blick geworfen“, sagt Anna Schwinge. Die Diplom-Ingenieurin betreut das studentische Projekt am Institut für Freiraumentwicklung an der Leiniz Universität Hannover. „Das Potential, das in dem Grünzug steckt, ist lange noch nicht ausgereizt“, erklärt sie. Als nun eine Anfrage vom Bezirksrat kam, musste sie nicht lange überlegen und sagte gerne ihre Mitarbeit zu.

Derweil werden jetzt die sechs vorgelegten Entwürfe in der Verwaltung geprüft und auf Machbarkeit hin bewertet. Das Ergebnis soll dann zeitnah wieder im Bezirksrat vorgestellt werden.

Wie es dann weiter geht, steht noch nicht fest. „Wir werden sicher für das Projekt auf Ratsebene die Werbetrommel rühren“, kündigt Bezirksratsherr Klaus Geschwinder von den Grünen an. Aber er kann sich auch einer Umsetzung in kleinen Schritten vorstellen, finanziert aus der Kasse des Bezirksrats.

Von Thomas Oberdorfer