Hannover ist in Kauflaune

Weihnachtliches Hannover: Zwar schließt der große Weihnachtsmarkt rund um die Marktkirche morgen seine Pforten, und auch die Märkte am Historischen Museum und auf der Lister Meile sind dann zu Ende. Doch trotzdem weihnachtet es in der Stadt auch nach den Festtagen weiter. Vor dem Hauptbahnhof sind die Weihnachtsbuden und Karussells noch bis zum 30. Dezember aufgebaut. In der großen Pyramide am Kröpcke wird noch bis Freitag, 7. Januar 2017 Glühwein ausgeschenkt und Bratwurst angeboten. Foto: Thomas

Die City-Gemeinschaft rechnet mit umsatzstärkstem Weihnachtsgeschäft seit langem

HANNOVER (wsg). Die City ist auf Rekordkurs: „Wenn die letzten Tage bis Heiligabend so bleiben, werden wir in diesem Jahr ein sehr, sehr gutes Ergebnis einfahren“, freut sich Martin Prenzler, der Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, in dem mehr als 200 Händler zusammengeschlossen sind. Allein am vergangenen Sonnabend strömten rund 300 000 Besucher in die City. An den anderen Adventswochenenden waren es nur etwas weniger. „Traditionell ist der Tag vor dem 4. Advent der stärkste Einkaufstag, da viele noch auf den letzten Drücker Geschenke kaufen“, weiß Prenzler. Dass das diesjährige Weihnachtsgeschäft rekordverdächtig ist, führt Prenzler auch darauf zurück, dass es in diesem Jahr zwei Verkaufstage mehr gibt als 2015. „Nach dem 4. Advent bleibt noch eine Woche zum Einkaufen“, freut sich Prenzler. Zudem sitzt das Geld wieder locker: Nach einer Erhebung der FOM Hochschule will jeder Hannoveraner in diesem Jahr 450 Euro für Geschenke ausgeben.

Nach einer Erhebung der FOM Hochschule planen die Hannoveraner in diesem Jahr rund 450 Euro für Weihnachtsgeschenke auszugeben. Das ist deutlich mehr als noch im vergangenen Jahr. Damals gaben die Menschen in der Region durchschnittlich 342 Euro aus. Beim Kaufverhalten gibt es jedoch gravierende Unterschiede bei den Geschlechtern. Während Frauen sehr viel früher in der Adventszeit Einkaufen gehen, geben sie nur 410 Euro aus. Die Männer ergreift meist erst kurz vor dem Ende der Adventszeit die „Torschlusspanik“, dann geben sie aber auch 493 Euro aus. So sagt es die repräsentative Umfrage der FOM Hochschule, für die in Hannover 387 Personen befragt wurden.

„Einen eindeutigen Renner im Weihnachtsgeschäft gibt es in diesem Jahr nicht“, erklärt Martin Prenzler, der Geschäftsführer der City-Gemeinschaft. Wie in den Vorjahren seien auch diesmal Parfümerieartikel und Wintertextilien sehr beliebt. „Und natürlich Spielzeug aller Art“, sagt Martin Prenzler. Für ihn ist das Weihnachtsgeschäft mit dem 24. Dezember aber auch nicht beendet. „Nach den Festtagen werden die ganzen Wertgeschenke, wie Gutscheine und Geld, eingelöst“, weiß der Geschäftsführer der Gemeinschaft der City-Händler. Hinzu komme natürlich auch noch der Umtausch. Im Zusammenhang mit dem Nachweihnachtsgeschäft wird Martin Prenzler von Kunden immer wieder angesprochen, warum der Weihnachtsmarkt nicht länger geöffnet sei. „Es wäre doch schön, auch dann noch einen Glühwein trinken zu können“, hört Prenzler immer wieder.

Doch eine Verlängerung des Weihnachtsmarktes über die Festtage hinaus kommt für die Stadt auch in Zukunft nicht infrage. „Viele Kunsthandwerker bieten dort Artikel an, die speziell für Weihnachten gedacht sind“, erklärt Stadtsprecher Dennis Dix. Der Markt müsste nach den Festtagen ausgedünnt werden und würde deutlich an Qualität einbüßen. Eine Bilanz des diesjährigen Weihnachtsmarktes kann die Stadt noch nicht ziehen, denn er schließt erst morgen seine Pforten. „Wir rechnen in diesem Jahr aber mit einer leichten Steigerung gegenüber 2015“, sagt Dennis Dix. Im vergangenen Jahr strömten 1,8 Millionen Besucher auf Hannovers Weihnachtsmärkte. Auch hier spielte die lange Adventszeit eine Rolle. Die Marktzeit vom 24. November bis 22. Dezember ist mit 29 Tagen die längstmögliche.