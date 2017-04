Hannover startet in die Saison

Seit Sonnabend, 1. April, sticht das Team der Maschseeflotte wieder in See – dank des sonnigen Frühlingswetters zwei Wochen früher als geplant. Doch nicht nur der Beginn der Maschseeschiffahrt verändert sich in diesem Jahr: Die beliebten Brunchfahrten finden in dieser Saison immer sonnabends statt.

Die Boote laden Fahrgäste zu Rund- oder Überfahrten ein. Eine Überfahrt führt über maximal drei Haltestellen. Eine komplette Runde auf dem Maschsee ist 5,6 Kilometer lang und dauert etwa 50 Minuten.

Rundfahrten kosten für Erwachsene 7 Euro (ermäßigt 4 Euro) und für Senioren 5 Euro. Für eine Überfahrt zahlen Erwachsene 4 Euro (ermäßigt 3 Euro) und Senioren 3 Euro. Ermäßigungen erhalten Kinder ab dem vollendeten 4. bis zum 18. Lebensjahr, Schüler und Studenten. Seniorenkarten gibt es ab dem 65. Lebensjahr, für Rentner, Pensionäre und Schwerbehinderte.

Für Maschseefans gibt es das Fünfer-Rundfahrt-Ticket

Die Fahrkarten erhalten die Fahrgäste an Bord. Echte Maschseefans sparen mit dem Fünfer-Rundfahrt-Ticket, das für Erwachsene 30 Euro und für Kinder 13 Euro kostet. Zudem gibt es ein Angebot für Familien: Zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern können mit dem Familienticket für 15 Euro eine Bootsfahrt über den See genießen. Schulklassen und Kindergartengruppen erhalten von Montag bis Freitag einen Sonderpreis in Höhe von 2,60 Euro pro Kind.

Die letzte Rundfahrt startet von der Anlegestelle Nordufer.

Die Maschseeflotte ist in der Vorsaison (bis 15. Mai) täglich von 11 – 17 Uhr, Hauptsaison (16. Mai bis 15. September) täglich von 10 – 18 Uhr und in der Nachsaison (16. September bis Ende Oktober) täglich von 11 – 17 Uhr unterwegs.

Saisonstart auch in den Herrenhäuser Gärten

Die Stadt schaltet auf Sommerbetrieb um. Für die Besucher bedeutet das, dass ab heute im Großen Garten wieder täglich die Wasserspiele zu bewundern sind, darunter auch die Große Fontäne, deren Strahl bis zu 72 Meter hoch aufsteigt.

Und es gibt ein prächtiges Blumenmeer zu bestaunen: Rund 120.000 im Herbst gepflanzte Frühjahrsblumen wie Tulpen, Narzissen und Hyazinthen sind in den Schmuckbeeten am Start und öffnen nun ihre Blüten. Im Berggarten entfalten Magnolien und Zier-Kirschen pünktlich zum Saisonstart ihre Blütenpracht.

Eintrittspreise ab 1. April:

• Gesamtkarte Großer Garten/ Berggarten/ Museum: 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, Jugendliche 12-17 Jahre 4 Euro

• Berggarten: 3,50 Euro

• Kinder bis 12 Jahre: frei

• Jahreskarten Großer Garten/Berggarten: 25 Euro, ermäßigt 15 Euro

Zudem können sich in den Sommermonaten Hochzeitspaare im „Zimmer des Frühlings“ im Galeriegebäude das Jawort geben. Diesen besonderen Service bietet das Standesamt an.