Hat die Polizei zu spät gehandelt?

Staranwalt vertritt Angehörige der getöteten Franziska S.

Hannover (hah/cle). Der Vorwurf wiegt schwer: 21 Jahre lang hätten sich die Geschwister der 1992 verschwundenen Franziska S. nicht für das Schicksal ihrer Schwester interessiert, hätten nicht ihr Verschwinden bemerkt oder ihren Verbleib erforscht. Dagegen gehen die drei Schwester und der Bruder jetzt vor. Denn: Seit Kurzem haben sie Gewissheit, ihre Schwester ist tot, ihre Leiche wurde gefunden, eingeschweißt in ein Metallfass, getötet von ihrem damaligen Ehemann.

„Die Geschwister des Opfers fühlen sich zurecht von der Darstellung in den Medien verunglimpft“, sagt Rechtsanwalt Matthias Waldraff, der die drei Schwestern und den Bruder der getöteten Franziska Sander vertritt. Die Familie habe, so der Anwalt, nicht bis 2013 gewartet, um ihre Schwester als vermisst zu melden, sondern schon im Herbst 1992 und erneut 1994 habe man versucht, bei der Polizei eine Vermisstenmeldung zu machen. Er werde, kündigt Waldraff an, alle Akten von vor 2013 genau untersuchen, um zu klären was damals passiert ist. Die Polizei Hannover wehrt sich gegen die Vorwürfe, die Anzeigen nicht ernst genommen zu haben. Es gebe Richtlinien wie bei vermissten Erwachsenen vorgegangen werden soll, erklärt Holger Hilgenberg, Pressesprecher der Polizei.

„Die Beamten könnten nur aktiv werden, wenn der konkrete Hinweis auf Suizid oder ein Verbrechen besteht“, erklärt Hilgenberg. Beides habe im Fall Franziska S. nicht vorgelegen, so der Polizeisprecher. 1994 – als man in Bothfeld eine Tote gefunden hatte – habe man erneut Kontakt zur Famile gehabt, räumt Hilgenberg ein, und es seien auch Ermittlungen durchgeführt worden. Doch da Franziska S. als Opfer ausgeschlossen werden konnte, wurde in diese Richtung nicht weiter ermittelt. Denn: „Hinweise auf eine Straftat gab es nicht“, so Hilgenberg.

Rückblende: Februar 1992. Eine junge Frau verschwindet in Hannover spurlos. 24 Jahre lang gibt es kein Lebenszeichen. Jetzt wurde sie von der Polizei gefunden. In Neumüster, mumifiziert in einem Metallfass. Der Täter: Jörg L., ihr damaliger Ehemann. Der gesteht, er habe seine damals 26-jährige Frau im Streit erwürgt. Da ihm deswegen kein Mord vergeworfen werden kann, bleibt er auf freiem Fuß. Totschlag, sei es wohl gewesen, so die juristische Bewertung durch die Staatsanwaltschaft Hannover. Und Totschlag verjährt nach 20 Jahren. Mord hingegen verjährt nie.

Der Fall Franziska Sander macht bundesweit Schlagzeilen. Und jetzt melden sich die Geschwister des Opfers zu Wort und erheben schwere Vorwürfe gegen die Ermittler. Man habe nicht erst – wie behauptet – 2013 eine Vermisstenanzeige gemacht, sondern bereits kurz nach den Verschwinden versucht, eine Vermisstenanzeige aufzugeben, sei aber bei der Kripo Hannover abgeblitzt. „Das sei Sache des Ehemannes“, sollen die Beamten damals gesagt haben. Und von dem läge keine Anzeige vor. Außerdem sei Franziska S. volljährig und könne gehen, wohin wie wolle.

Auch als 1994 in Bothfeld eine Frau tot aufgefunden wurde, sei man erneut bei der Polizei gewesen, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Ohne Erfolg. Immer wieder hätten die Geschwister versucht, das Schicksal ihrer Schwester aufklären zu lassen. Erst 2013 gelang es ihnen endlich, eine Vermisstenanzeige zu erstatten.

Die Ermittlungen der Krimminalpolizei Hannover und der Staatsanwaltschaft begannen nach Eingang der Vermisstenanzeige. Die Beamten recherchierten im Umfeld von Franziska S. und befragten dabei auch ihren ehemaligen Ehemann, der inzwischen in Neumünster lebte.

Während der Vernehmungen verstrickte sich der heute 52-Jährige in Widersprüche und machte den Fahndern im September 2016 schließlich ein Geständnis. Im Streit habe er seine damals 26 Jahre alte Frau in Hannover erwürgt. Die Tote habe er anschließend in ein Metallfass gelegt und dieses zugeschweißt. Das Fass nahm er bei seinem Umzug mit nach Neumünster und stellte es in eine von ihm angemietete Garage auf einem Garagenhof.

Die Angaben wurden zur Gewissheit: Nachdem Polizisten am 13. September diesen Jahres in der Garage ein Metallfass mit den sterblichen Überresten der Frau gefunden hatten, wurde Jörg L. festgenommen. „Die Leiche war sehr gründlich verpackt und erstaunlich gut erhalten“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Ob die Garage direkt neben der Wohnung von Jörg L. steht, geben die Ermittler nicht preis.

„Wir warten jetzt noch auf das schriftliche Obduktionsergebniss der MHH“, sagt Klinge. Im Moment gebe es aber keinen hinreichenden Tatverdacht, um Ermittlungen wegen Mordes aufzunehmen, so Klinge. Auch von möglicherweise die Verjährungsfrist unterbrechenden Sachverhalten habe die Staatsanwaltschaft keine Kenntnis. „Im Moment sieht es so aus, als ob das alles verjährt ist“, fasst Klinge zusammen.

„Die juristische Bewertung durch die Staatsanwaltschaft Hannover ergab, dass die Tat derzeit als Totschlag bewertet werden muss“, sagt Polizeisprecher Holger Hilgenberg. Da Totschlag nach 20 Jahren verjähre und die Tat bereits 24 Jahre zurückliegt, „musste der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden“, so Hilgenberg weiter.

„Die Ermittlungen dauern aber an“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Er räumte auch ein, von den Bemühungen der Angehörigen, eine Vermisstenanzeige zu erstatten, bisher nichts gewusst zu haben. „Uns liegen nur die Akten von 2013 vor, und da ist nicht vermerkt“, sagt Klinge.

Inzwischen haben die Geschwister der Getöteten einen Anwalt eingeschaltet. „Die drei Schwestern und der Bruder fühlen sich zurecht durch die mediale Darstellung verunglimpft und in ihrer Ehre verletzt“, sagt Matthias Waldraff, der die Geschwister vertritt, denn, sie hätten nicht erst wie in den Medien dargestellt, erst 2013 eine Vermisstenanzeige gemacht, sondern bereits im Herbst 1992 und 1994. „Wir durchsuchen jetzt die Akten von vor 2013“, sagt Waldraff, der die Ehre der Geschwister wieder herstellen will.