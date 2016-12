Ihme-Zentrum: Stadtwerke ziehen aus

Stadt Hannover bleibt Hauptmieter in der Immobilie und erwägt eine Vertragsverlängerung

Von Thomas Oberdorfer

Hannover. Das Ihme-Zentrums verliert einen ihrer wichtigsten Mieter: Enercity-Chefin Susanna Zapreva kündigte am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz an, dass die Stadtwerke 2020 ihren Standort an der Ihme aufgeben werden. Ganz anders die Stadt Hannover. Oberbürgermeister Stefan Schostok gab in der gleichen Sitzung bekannt, dass die Verwaltung ihre Mietverträge mit dem Projekt Steglitzer Kreisel (PSK) als Eigentümer der Immobilie bis Mitte 2020 verlängert habe. Und es folgte noch ein Versprechen: Sollte PSK als Investor jetzt wirklich mit der Sanierung des maroden Gebäudekomplexes beginnen, dann wäre die Verwaltung bereit, sich für „weitere zwei Dekaden“ vertraglich ans Ihme-Zentrum zu binden. Entsprechende Verträge würden jedoch erst unterzeichnet, wenn ein Gesamtkonzept für die Immobilie auf dem Tisch liegt.

Die Stadt hatte im Sommer – mit Rückendeckung des Rates – PSK die Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder präsentiert der Investor bis Jahresende ein Konzept für das Ihme-Zentrum oder die Verwaltung sucht nach neuen Räumlichkeiten für die rund 1000 städtischen Mitarbeiter, die derzeit in dem Komplex arbeiten. „Wir haben den Investor damit unter den extremst möglichen Druck gesetzt“, beschreibt Schostok die Verhandlungsstrategie der Stadt. Das führte aus Sicht des Oberbürgermeisters zu einem Teilerfolg. Zwar wird bis Jahresende kein fertiges Konzept auf dem Tisch liegen, aber Schostok attestiert PSK, dass der Eigentümer mittlerweile „intensiv“ an einem solchen arbeitet. Indiz dafür ist, dass der Investor zwischenzeitlich drei namhafte Architekturbüros mit den Planungen für das Ihme-Zentrum beauftragt hat.

Erste Ideen des Eigentümersfür das Ihme-Zentrum verriet dann Oberbürgermeister Stefan Schostok im Rahmen der Pressekonferenz. Wohnangebote für Studenten und Senioren soll es geben, dazu Gastronomie und Einzelhandel. Welche Geschäfte der Investor an der Ihme ansiedeln möchte, ist bislang allerdings nicht bekannt. Neu ist der Vorschlag, das Ihme-Zentrum zur Blumenauer Straße hin zu öffnen. An dieser Idee, so Schostok, arbeitet PSK derzeit.

Erste Planungsdetails des Investors sollen am kommenden Donnerstag, 8. Dezember, in einer gemeinsamen, öffentlichen Sitzung mehrerer städtischer Ausschüsse im Rathaus vorgestellt werden. Auch wenn die Planungen noch längst nicht abgeschlossen sind, klare Vorstellungen für den zeitlichen Ablauf der Sanierung gibt es bei der Stadt schon. Bis spätestens Februar sollen die Planungen für die Fassadensanierung abgeschlossen und anschließend umgesetzt werden. Rund neun Millionen Euro sind für diese Arbeiten veranschlagt. Von Mitte 2020 bis Mitte 2021 soll die große Sanierung des Immobilienkomplexes erfolgen.

Dann werden die Stadtwerke schon nicht mehr Mieter im Ihme-Zentrum sein. Geschäftsführerin Susanna Zapreva sieht für ihr Unternehmen keine Zukunft mehr an dem Standort. Das hat allerdings weniger mit dem Zustand der Immobilie als vielmehr mit der künftigen Ausrichtung des Energieversorgers zu tun. Um eine möglichst enge Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu ermöglichen, wird enercity seine derzeitig drei Standorte in Hannover zu einem Unternehmenssitz zusammenlegen. Im ersten Schritt werden 2020 die 770 Mitarbeiter das Ihme-Zentrum verlassen und auf die Unternehmensstandorte an der Glocksee und in Ricklingen verteilt werden. In einem zweiten Schritt will enercity dann an einem dieser beiden Standorte neu bauen und alle Mitarbeiter an einem Ort zusammenziehen. Welcher das sein wird, ist nach Aussage von Susanna Zapreva noch nicht entschieden. Die enercity-Chefin hat allerdings schon einen Favoriten. „Ich wünsche mir die Glocksee“, erklärt die 43-Jährige.