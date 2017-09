Im Schnitt 73 Euro im Jahr. AWO-Berater helfen beim Stromsparen / Büro im Laatzener Rathaus eröffnet

Laatzen (rks). Unterbreitet wird das kostenlose Angebot von der AWO Region Hannover in Kooperation mit der Klimaschutzagentur Region Hannover seit mittlerweile sieben Jahren. Seit der vergangenen Woche haben Menschen mit geringem Einkommen nun auch in Laatzen die Möglichkeit, sich unmittelbar vor Ort – im Rathaus der Stadt – darüber zu informieren, wie im Haushalt mit einfachen Mitteln Strom gespart werden kann.

„Insbesondere für viele Hartz-IV-Empfänger ist die monatliche Stromrechnung eine große finanzielle Belastung, da ihre tatsächlichen Stromkosten den dafür im ALG-II-Regelsatz vorgesehenen Betrag übersteigen“, sagt AWO-Projektkoordinator Ingo Reinhold, der in der vergangenen Woche gemeinsam mit Dietlind Osterkamp, Bereichsleiterin des Jobcenters Region Hannover, und deren Stellvertreter Heinz Scheibe in Laatzen für das Projekt warb. Auch letzterer weiß, dass die Stromkosten über den ALG-II-Regelsatz häufig nicht gedeckt werden. Wer demgegenüber Strom spare, habe möglicherweise Geld für andere Dinge übrig, so Scheibe.

Wer mit den Stromsparberatern der AWO einen Hausbesuch vereinbart, erhält konkrete Tipps, wie die Stromkosten im Haushalt gesenkt werden können. Auch ein kostenloser Austausch alter Glühlampen gegen deutlich weniger Energie verbrauchende LED-Lampen ist möglich und wer beispielsweise seinen alten Kühlschrank gegen ein energieffizienteres Gerät austauschen möchte, erhält ebenfalls einen Zuschuss.

Termine mit den Stromsparberatern lassen sich unter Telefon (0511) 82 05 - 54 29 und (0511) 21 97 81 69 oder bei einem Besuch des neuen Büros im Rathaus (Raum 912 A) vereinbaren. Es ist montags von 9 bis 13 Uhr und mittwochs von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet und bietet die Möglichkeit einer ersten Kontaktaufnahme mit den Beratern der AWO. „Das Büro im Laatzener Rathaus bietet uns die Möglichkeit, näher an den Menschen zu sein und ihnen kurze Wege zu uns anbieten zu können“, sagt Projektkoordinator Reinhold.

Damit verbunden ist auch die Hoffnung, die Stromsparberatung in Laatzen in nächster Zeit deutlich ausweiten zu können. Zwar waren die Berater der AWO seit dem Jahr 2010 in Laatzen bereits 198 Mal im Einsatz, in diesem Jahr allerdings wurden sie erst drei Mal nachgefragt. „Wir hoffen nun, über das Büro die Mund-zu-Mund-Propaganda für unser Angebot intensivieren zu können“, so Reinhold. Schließlich – Stichwort CO2-Ausstoß – profitiere nicht nur die Umwelt vom sinkenden Energieverbrauch. „Die von uns beratenen Haushalte“, sagt der Projektkoordinator, „konnten durchschnittlich 73 Euro pro Jahr an Energiekosten einsparen.“