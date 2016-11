Jedem seine Autobahn

Die Regierung plant nach einem Pressebericht, Autobahnen zu privatisieren und dementiert nur halbherzig

Von Andreas Niesmann

Berlin. Die Aufregung war riesig. Als der „Spiegel“ am vergangenen Wochenende meldete, der Bund plane die Privatisierung der Autobahnen, ging ein Aufschrei der Empörung durchs Land. Als Schuldiger war schnell Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ausgemacht. Der wolle Milliardengeschenke an Versicherungskonzerne verteilen, wetterte die Opposition. Und auch die Koalitionspartner SPD und CSU machten schnell deutlich: Mit uns nicht!

Anfang der Woche bemühte Schäuble sich um Schadenbegrenzung. Es sei „völlig unstrittig“, dass Autobahnen und Bundesstraßen im Eigentum des Bundes bleiben würden, teilte ein Sprecher des Finanzministerium am Montag mit. War die Aufregung also nur ein Sturm im Wasserglas?

Ja und nein. Die Bundesregierung verfolgt schon lange das Ziel, Bau und Betrieb der Autobahnen neu zu ordnen. Bislang waren die Länder für das operative Geschäft zuständig, der Bund durfte nur bezahlen. In der Vergangenheit hatte das immer wieder zu Problemen geführt – viele Länder wirkten mit dem Management der Straßen überfordert. Bei der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen im Oktober wurde deshalb beschlossen, von dieser Praxis abzuweichen. Künftig soll der Bund nicht nur bezahlen, sondern bestellen dürfen – und will dafür eine eigene Infrastrukturgesellschaft gründen.

Um diese Gesellschaft geht es. Nach dem Willen Schäubles soll sie privatwirtschaftlich organisiert werden und zumindest zum Teil an Investoren verkauft werden können. Der Minister verspricht sich davon mehr Effizienz, da private Betreiber unter höherem wirtschaftlichen Druck als öffentliche arbeiten. In der Vergangenheit allerdings wurden solche Projekte öffentlich-privater Partnerschaft häufig für den Staat teurer als gedacht. Außerdem würden private Investoren eine Rendite erwarten. Die müsste durch die Straßennutzer erwirtschaftet werden. Also entweder durch die LKW-Maut oder aber durch die PKW-Maut.

Dagegen gibt es jetzt massive Widerstände. Die Bundesländer fordern inzwischen, ein Privatisierungsverbot ins Grundgesetz zu schreiben. Entschieden ist noch nichts, der Streit geht munter weiter.

