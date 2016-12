Kennzeichnung ist Pflicht

Verbraucher sollen bei Nährwerten besser durchblicken können

von Marina Kormbaki

Berlin. Verbrauchern, die sich gesund ernähren möchten, sollen jetzt Nährwertangaben auf Verpackungen helfen. Vor wenigen Tagen ist eine EU-Verordnung in Kraft getreten, die Lebensmittelhersteller fortan zur genaueren Kennzeichnung verpflichtet. Bisher waren Angaben wie zum Beispiel über den Anteil von Zucker im Joghurt oder von Salz in Chips freiwillig. Die EU-Lebensmittelverordnung sieht nun vor, dass die Hersteller in Tabellenform Angaben über die Nährwerte auf 100 Gramm oder 100 Milliliter eines Lebensmittels machen.

Zu den verpflichtend anzugebenden Inhaltstoffen zählen der Brennwert/Energiegehalt, Fett, gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß und Salz. Bei diesen sogenannten „Big 7“ dürfen die Hersteller auch angeben, wie viel Prozent der empfohlenen Tagesmenge davon im Produkt steckt. Dadurch sollen die Verbraucher Lebensmittel besser beurteilen können.

Oft werben Hersteller damit, dass ihr Produkt besonders „fettarm“ oder „reich an Ballaststoffen“ sei. Das dürfen sie jetzt nur unter der Bedingung tun, dass ihre Angaben klar definierten EU-Kriterien entsprechen. Die Aussage „fettarm“ setzt voraus, dass feste Lebensmittel nicht mehr als drei Gramm Fett pro 100 Gramm enthalten.

Nicht alle Lebensmittel fallen jedoch unter die neue Kennzeichnungspflicht. Zu den ausgenommenen Lebensmitteln gehören Produkte, die aus nur einer Zutat oder Zutatenklasse bestehen wie etwa Obst und Gemüse.

