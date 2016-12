Kirchgang gehört nicht mehr dazu

Obwohl an Heiligabend viele Besucher in die Kirchen strömen, nimmt doch die Zahl doch deutlich ab

Von Andreas Niesmann

Berlin. Für die einen gehört er zum Weihnachtsfest wie der Christbaum, für die anderen ist er ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten: Die Rede ist vom Besuch des Gottesdienstes.

Zwar sind die allermeisten Kirchen Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen deutlich voller als an jedem anderen Wochenende des Jahres. Selbst solche Gotteshäuser, in denen sich normalerweise nur ein paar Gläubige verlieren, sind an Weihnachten bis auf den letzten Platz besetzt. Und manchmal sogar darüber hinaus.

Grundsätzlich aber nimmt die Zahl der Gottesdienstbesucher auch an Weihnachten ab. Zumindest in Deutschland. Eine repräsentative Umfrage der Meinungsforscher von TNS Emnid für das Nachrichtenmagazin Focus hat jüngst ergeben, dass nur noch 46 Prozent der Deutschen den Besuch eines Gottesdienstes an den Weihnachtsfeiertagen planen. 53 Prozent der mehr als 1000 Befragten gaben an, zu Weihnachten nicht mehr in die Kirche zu gehen.

In einer Umfrage der Bild-Zeitung bekannte sich nur ein knappes Viertel (24 Prozent) dazu, Weihnachten einen Gottesdienst besuchen zu wollen. 52 Prozent der Befragten gaben an, definitiv auf den Gottesdienstbesuch verzichten zu wollen. Die restlichen Befragten machten keinerlei Angaben.

Unterschiede gibt es der Umfrage zufolge bei den Konfessionen. Während bei den evangelisch-freikirchlichen Christen 56 Prozent einen Gottesdienst besuchen wollen, sind es bei den evangelisch-landeskirchlichen Christen nur 33 Prozent. Bei den Katholiken planen vier von zehn (39 Prozent) den Besuch der heiligen Messe. In Westdeutschland ist der Gottesdienst-Besuch beliebter als im Osten: Jeder vierte Westdeutsche geht Weihnachten in die Kirche, aber nur jeder fünfte Ostdeutsche.

