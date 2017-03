Klärwerksführungen in Herrenhausen

Ein leichter Fäkalgeruch liegt zwar in der Luft, trotzdem „stinkt“ es erstaunlich wenig. Grund: Die Abluft aus dem Klärwerk wird durch eine drei Meter dicke Schicht aus Rindenmulch geleitet. Auch in den Hallen riecht es aushaltbar. „Im Winter sieht das etwas anders aus, dann sind die Hallentore meist zu“, erläutert Jan Melching. Melching ist einer der ehrenamtlichen Hilfskräfte, die zum „Tag des Wassers“ vergangene Woche Führungen durch das Klärwerk in Herrenhausen machten.

Bereits 1899 wurde mit den Planungen zum Bau des Klärwerkes Herrenhausen begonnen. Im Sommer 1908 nahm die Kläranlage Herrenhausen den Betrieb auf. Damit ist es das älteste Klärwerk Norddeutschlands. Aus der Landeshauptstadt Hannover und einigen angrenzenden Städten und Gemeinden reinigt heute der Klärwerksverbund Herrenhausen-Gümmerwald täglich rund 180.000 Kubikmeter Abwasser. Das Klärwerk Herrenhausen übernimmt davon rund 63.000 Kubikmeter täglich – oder etwa 730 Liter pro Sekunde. Nach rund 20 Stunden und einem Reinigungsgrad von über 98 Prozent wird das gereinigte Wasser in die Leine geleitet.

Bevor das Wasser jedoch in die Leine fließt, durchläuft es einen vierstufigen Reinigungsplan. In der ersten Stufe werden von großen Rechen alle groben Verunreinigungen herausgekämmt und entsorgt. „Das sind täglich 2000 Kilogramm Müll, die aus dem Abwasser gefischt werden“, erklärt Melching, darunter seien Speisereste, Windeln, Binden, Zigarettenstummel und vieles mehr. Das alles gehöre in den Mülleimer und nicht in die Toilette, so Melching weiter. In einem weiteren Schritt werden im Sandfang Schwebestoffe wie Sand, Kies und Steine herausgefiltert. Im Vorklärbecken setzen sich weitere ungelöste Stoffe ab, die den Rohschlamm bilden, der im Faulbehälter mittels Bakterien zersetzt wird und Faulgas bildet, das zur Stromgewinung verwendet wird.

Vom Vorklärbecken wird das Abwasser über ein Schneckenpumpwerk in Belebungsbecken geleitet. Dort zersetzen Bakterien weitere Verunreinigungen im Wasser. „Die 1091 Bakterien verrichten hier die meiste Arbeit“, erklärt Melching, denn sie „fressen Phosphate, Kohlestoff- und Stickstoffverbindungen“. Der bakterienreiche „Belebtschlamm“ wird im Nachklärbecken von gereinigten Abwasser getrennt, bevor das nun zu etwa 98 Prozent gereinigte Wasser in die Leine geleitet wird.

„Die größten Probleme bei der Reinigung bereiten Wattestäbchen, Medikamentenrückstände, Tenside und Mikrofasern“, erklärt Jan Melching, denn diese würden weder bei der mechanischen noch bei der biologischen Reinigung beseitigt werden.

Info: Das Klärwerk Herrenhausen

Das Klärwerk in Herrenhausen wurde 1908 in Betrieb genommen. Es ist somit das älteste Klärwerk in Norddeutschland. 1935, 1955, 1974 und 2001 wurde es jeweils erweitert, so dass es inzwischen die Abwässer von 500 000 Einwohnern reinigen kann. Bis 2022 plant die Stadt einen größeren Umbau des Klärwerkes. So soll die gesamte Anlage neue Blockheizkraftwerke bekommen und der Faulturm – gebaut in den 70er Jahren – wird durch zwei neue Faultürme ersetzt. Die Schmutzwassergebühr beträgt derzeit 1,72 Euro pro Kubikmeter (1000 Liter). Zusammen mit den Kosten für Trinkwasser bezahlt jeder Bürger von Hannover eine Trink- und Abwassergebühr von insgesamt 3,32 Euro pro 1.000 Liter. Führungen durch das Klärwerk können bei Helmut Lemke unter Telefon (0511) 16 84 74 60 vereinbart werden. Die Führung dauert rund 2,5 Stunden und ist kostenlos. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt zehn Personen, Schulklassen können ab der 5. Jahrgangsstufe eine Führung anmelden.

Von Clemens Niehaus