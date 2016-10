Kunze unterstützt Netzwerk für Kinder und Jugendliche

Musiker unterschreibt T-Shirt und spendet signierte CD

Hannover. ‚Das Paradies ist hier“, lautet ein anrührendes Stück von Kunzes aktueller CD „Deutschland“, das mitten ins Herz trifft. „Und das beschreibt sehr gut, um was wir uns täglich in unserem Netzwerk für schwerkranke Kinder und Jugendliche und im täglichen Leben bemühen: den Tagen wieder mehr Leben geben, so lange es geht“, erklärt Anke Menzel, Koordinatorin für die Versorgung schwerkranker Kinder im Gespräch mit Heinz Rudolf Kunze am Rande seines Konzertes im Capitol. Das gemeinnützige Betreuungsnetz organisiert die häusliche Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen in Niedersachsen. Musiker unterstützen diese Arbeit, indem sie ein T-Shirt unterschreiben und eine signierte CD spenden. Für Heinz Rudolf Kunze war es ein persönliches Anliegen, als erster die Rückseite des Shirts zu unterzeichnen und eine signierte limitierte CD zu spenden. Passen keine Autogramme mehr auf das Shirt, soll es zusammen mit den signierten CDs versteigert werden.

Nähere Infos gibt Volker Rinne unter Telefon (0511) 8115-8903, E-Mail rinne.volker@betreuungsnetz.org oder unter www.betreuungsnetz.org.