Liebigstraße: Bezirksrat stimmt für mehr Parkplätze

Keine Knöllchen mehr für Schrägparker: Der Bezirksrat Vahrenwald/List hat in der vergangenen Woche mit breiter Mehrheit die Stadt beauftragt, an der westlichen Seite der Liebigstraße, zwischen Hammersteinstraße und Wittekamp, Schrägparkplätze einzurichten. Mit diesem Antrag wollen die Kommunalpolitiker eine Jahrzehnte alte Praxis legalisieren.

Hintergrund: Um den vorhandenen knappen Parkraum besser zu nutzen, parkten in der Liebigstraße etliche Autofahrer ihre Fahrzeuge in dem Bereich zwischen den genannten Straßen schräg zur Fahrbahn. Der Platz gibt es her, für Bürgersteig und Straße bleibt auch bei quer abgestellten Autos genügend Platz übrig. In Teilen der Liebigstraße ist diese Parkweise ohnehin erlaubt, zwischen Hammersteinstraße und Wittekamp wurde sie lange toleriert. Vor wenigen Wochen jedoch begannen Politessen Strafzettel zu verteilen. Betroffene Falschparker wandten sich daraufhin an den Bezirksrat.

Wichtig ist den Kommunalpolitikern, dass duch die eventuelle Einrichtung von Schrägparkplätzen an der Liebigstraße keine Baumstandorte gefährdet werden. Bis auf drei Mitglieder der grünen Bezirksratsfraktion stimmten alle Mitglieder des Gremiums für den Antrag.

Ob die Stadt der Aufforderung der Kommunalpolitiker nachkommt, entscheidet sich bis zum Sommer. Vier Monate hat die Stadt nun Zeit, auf den Antrag aus dem Bezirksrat zu reagieren.

Von Thomas Oberdorfer