„Mehr wir, weniger ich!“

Die Wünsche der Bezirksbürgermeister der 13 Stadtbezirke Hannovers zum Neuen Jahr 2017

Cornelia Kupsch (01 Mitte):

Meine Wünsche als Bezirksbürgermeisterin von Hannover-Mitte: Ich bin gegen die Bebauung des Steintorplatzes, wünsche mir aber sehr wohl seine gestalterische Aufwertung. Bei der Verwirklichung von großen Bauprojekten, wünschte ich mir zukünftig eine bessere Informationspolitik und ehrlich gemeinte frühzeitige Beteiligung der Bürger dieser Stadt. Ich wünsche mir mehr Sozialarbeiter, deren Arbeit am Raschplatz, am Weißekreuzplatz und an vielen anderen Stellen in der Stadt dringend gebraucht wird. Von meinem Vorgänger übernehme ich den Wunsch nach mehr Kita-, Krippen und Hortplätzen, mit anderen Worten eine bessere soziale Infrastruktur und nicht zuletzt das Thema „Verkehr“, das auch 2017 an Brisanz noch zunehmen wird. Da wünsche ich mir, dass die Stadt nicht voreilig mit Straßensperrungen und Fahrverboten Tatsachen schafft.

Irma Walkling-Stehmann (02 Vahrenwald-List):

Meine Wünsche für 2017 möchte ich an die Bürgerinnen und Bürger richten. Ihr Engagement im Stadtbezirk ist wichtig für: Unterstützung bei der Integration von Geflüchteten, gegenseitige Achtsamkeit im öffentlichen Raum, Pflege von nachbarschaftlicher Unterstützung, Pflege der Baumscheiben, Sauberkeit im öffentlichen Raum, Patenschaft für Müllentsorgung übernehmen und Demokratie stärken – gegen Populismus.

Harry Grunenberg (03 Bothfeld-Vahrenheide):

Nachdem im Sanierungsgebiet Sahlkamp-Mitte im Rahmen des Projekts „Soziale Stadt“ endlich eine Modernisierungsvereinbarung mit der Deutschen Wohnen für den 1. Bauabschnitt abgeschlossen wurde, wünsche ich mir, dass ein 2. und 3. Bauabschnitt nacheinander folgen werden. Endlich wurde der Kaufvertrag zwischen der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG) mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) über den Erwerb der Freiherr-von-Fritsch-Kaserne abgeschlossen. Nun sollte schnellstmöglich der Bebauungsplan erstellt werden, damit ein neues Wohngebiet für 1.500 Menschen entstehen kann. Ich wünsche mir, dass in 2017 für die Haltestellen Bothfeld und Kurze-Kamp-Straße die vorbereitenden Maßnahmen abgeschlossen werden. Die Sanierungen und Erweiterungen von Schulen im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide stehen ganz weit vorn auf meiner Wunschliste. Hierzu gehören ein Anbau am Herschel Gymnasium und je eine Erweiterung und Sanierung der IGS-Bothfeld und der IGS Vahrenheide/Sahlkamp.

Henning Hofmann (04 Buchholz-Kleefeld)

Buchholz-Kleefeld ist ein dynamisch wachsender Stadtbezirk mit großen zukünftigen Baugebieten (Oststadtkrankenhaus und Lathusenstraße). Daher ist es zwingend erforderlich, dass die soziale Infrastruktur zeitnah angepasst wird. Als Bezirksrat haben wir unsere Hausaufgaben wegen des Stadtteilkulturzentrum erledigt. Darüber hinaus müssen wir aber auch die anderen Kultureinrichtungen stärken. Der Kulturtreff Roderbruch, das Bürgerhaus Groß-Buchholz und die Kapelle im Ostadtkrankenhaus seien hier erwähnt. Kein Thema vergessend, alle im Blick habend und den Stadtbezirk weiter voranbringen, dies ist unsere Aufgabe Jedes Quartier, jeder Stadtteil hat seine besonderen Herausforderungen. Dies gilt es gemeinsam anzugehen und anzupacken. Weil ich will, dass die Menschen zufrieden mit ihrem Bezirksrat sind und daher abends unbekümmert ins Bett gehen, um erwartungsfroh den neuen Tag entgegen sehen zu können. Dafür will ich Verantwortung übernehmen. Ein gutes neues Jahr 2017!

Klaus Dickneite (05 Misburg-Anderten)

Verehrte Leserinnen und Leser, wieder ist ein ereignisreiches Jahr vergangen und Zeit, einerseits innezuhalten und das letzte Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Andererseits ist es aber auch wichtig, in die Zukunft zu schauen und sich bewusst zu machen, was mich erwartet und wo ich gefordert bin, mit an der Gestaltung meiner eigenen aber auch der gemeinschaftlichen Zukunft zu beteiligen. Ich wünsche Ihnen, das Sie darauf positive persönliche Antworten finden können und so mit gutem Gefühl ins Neue Jahr gehen können. Dazu wünsche ich Ihnen Gesundheit und Erfolg im privaten und beruflichen Leben und das immer Ihnen wohlgesonnene Menschen Sie begleiten. Für unseren Stadtbezirk wünsche ich vor allem den Erhalt einer friedlichen Nachbarschaft, erfolgreiche Weiterentwicklung der für unsere Infrastruktur notwendigen Maßnahmen für ein lebendiges soziales, kulturelles, wirtschaftliches und sportliches Zusammenleben. Ich grüße Sie im Namen des Bezirksrats, aber vor allem auch ganz persönlich.

Bernd Rödel (06 Kirchrode-Bemerode-Wülferode)

Mehr wir und weniger ich! Das wir alle uns mit Kraft, Mut und Hartnäckigkeit in den Bereichen einsetzen, in denen wir Kompetenz und Verantwortung besitzen, zum Wohle der Gemeinschaft. Und dass wir alle uns jeden Tag der Verantwortung für die Demokratie und dem friedlichen Zusammenleben in unserer Gesellschaft bewusst sind und dafür eintreten.

Lothar Pollähne (07 Südstadt-Bult)

Südstadt und Bult haben sich auch im Jahr 2016 prima entwickelt. Für das kommende Jahr wünsche ich mir weitere Initiativen im Wohnungsbau, beim Ausbau der IGS Südstadt und endlich auch bei der Erhöhung der Verkehrssicherheit an den Hauptausfallstraßen. Vor allem aber wünsche ich mir, dass wir im Stadtbezirk weiterhin gedeihlich zusammenleben können.

Antje Kellner (08 Döhren-Wülfel)

Ich wünsche uns Allen einen unaufgeregten Blick auf Fakten und frei nach dem Theologen Reinhold Niebuhr: Die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die wir nicht ändern können, den Mut, die Dinge tatkräftig zu ändern, die wir ändern können, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ihnen und Ihren Familien ein friedvolles Neues Jahr!

Andreas Markurth (09 Ricklingen)

Ich wünsche mir, dass die Menschen weiter zusammenrücken und Solidarität und Mitmenschlichkeit wieder eine größere Rolle spielen. Ich wünsche mir, dass das Engagement so vieler Menschen im Stadtbezirk weiter gehen soll. Dass Leben mit den vielen Baustellen erträglicher wird, unsere Schulen den notwendigen Platz erhalten, damit Schülerinnen und Schüler gut unterrichtet werden können und ich wünsche mir ein neues Jahr 2017, das friedvoller sein möge als das vorangegangene.

Rainer-Jörg Grube (10 Linden-Limmer)

Ich wünsche dem Stadtbezirk die lange überfälligen Lösungen für die großen Probleme wie dem Ihmezentrum, dem Fössebad mit Chez Heinz, dem Treffpunkt Allerweg und nicht zuletzt der Wasserstadt! – Und natürlich endlich mehr Wohnungen für Normalverdiener und Einkommensschwache, damit sie in ihrer angestammten Umgebung bleiben können. – Alles sicher nicht ganz leicht zu erfüllen, aber nun ganz einfach mal nötig! Und natürlich Allen ein gesundes und erfolgreiches Zweitausendundsiebzehn!

Rainer Göbel (11 Ahlem-Badenstedt-Davenstedt)

Eine freie Wohnfläche ist identifiziert und demnächst sollen Menschen mit geringem Einkommen dort bezahlbare Wohnraum bekommen. Eine Kita bekommt zusätzliche Räumlichkeiten und kann so zusätzliche Betreuungsplätze bereitstellen. Die Integration im Stadtbezirk macht weiter Fortschritte. Das Netzwerk für Flüchtlinge kann eine Vielzahl von Deutschkursen anbieten und bei der beruflichen Integration unterstützen. Gesundheit, Glück und Wohlergehen für alle Bürgerinnen und Bürger unseres Stadtbezirks.

Regine Bittorf (12 Herrenhausen-Stöcken)

Für unseren Stadtbezirk Herrenhausen – Stöcken wünsche ich mir vor allem die bestmögliche Lösung zur Frage der Begegnungsstätte Herrenhausen und ein zügiges Vorankommen beim Bau des Freizeitheimes Stöcken. Weiterhin wünsche ich mir ein so freundliches und konstruktives Miteinander wie bisher zwischen Bürgern und Politik.

Edeltraut-Inge Geschke (13 Nord)

Allen Bürgern und Bürgerinnen im Stadtbezirk Nord wünsche ich ein gesundes, glückliches Neues Jahr 2017 und mögen sich Ihre Wünsche erfüllen. Ich bedanke mich für das erwiesene Vertrauen, für das Aufmerksammachen von Missständen und für die offene Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden, Regionsgemeinschaften, Institutionen und den Menschen aus allen Kulturkreisen, sowie den vielen ehrenamtlichen Helfern! Lassen Sie uns so weiter arbeiten und miteinander umgehen!

Ich bleibe meinem Motto aus 2016 treu: „Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.“ Mit dem Rückhalt und dem Engagement der Menschen aus unseren Stadtteilen Hainholz, Vinnhorst und der Nordstadt rückt 2017 unser gemeinsames Ziel für den Stadtbezirk Nord – der schönste, weltoffenste, künstlerischste, menschlichste, tierliebste Stadtbezirk Hannovers zu sein – immer näher. Danke und Glückauf!

