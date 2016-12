Retro-Krippenspiel lockt 250 Besucher in die Lenther Kirche. Wiederholung nicht ausgeschlossen

Lenthe. Das erstmals aufgeführte Retro-Krippenspiel in der Lenther Kirche hat am Sonntagabend im Rahmen des seit mehr als zehn Jahren durchgeführten lebendigen Adventskalenders am 4. Advent rund 250 Bürger in das Lenther Gotteshaus gelockt. Entstanden ist die Idee im September. „Als Akteure waren Lenther und Northener Gemeindemitglieder angefragt worden, die einst in ihrer Jugend schon ein- oder mehrmals an dem bekannten und beliebten Krippenspiel „Machet die Tore weit“ nach Wilhelm Knauß mitgewirkt hatten und ihre Rollen sozusagen nur noch mal auspacken müssten“, berichtete Friedrich von Lenthe. Der 62-Jährige spielte am Sonntag König Melchior. „Es wollten erstaunlich viele mitmachen und schon bei unserem ersten Treffen seien alle Figuren – bis auf die des Esels – im Nu vergriffen gewesen“, fügte der Lenther hinzu.

45 Minuten lang tauchten die Zuhörer in die Weihnachtsgeschichte ein und ließen sich dabei vom Gesang der Engelschar mit den Jungen und Mädchen vom Kindergottesdienstteam verzaubern. Julia Stölting (Gesang) und Heidi Kupka (Flöte) trugen mit ihren Beiträgen zur festlichen Stimmung in der vollbesetzten Kirche bei. Für weitere musikalische Umrahmung sorgten Pastor Martin Funke und ein im Vorfeld angekündigter Überraschungsgast, der schnell als Friedrich Strauß enttarnt werden konnte. Der ehemalige Lenther Pastor war eigens für diesen besonderen Abend aus seinem jetzigen Wohnort Syke angereist.

Das Publikum belohnte die Aufführung mit einem kräftigen Schlussapplaus. Worte des Lobes fand auch Martin Funke: „Ich bin stolz auf euch und auf unsere Lenther Kirchengemeinde. Das Gezeigte hat bei weitem meine Erwartungen übertroffen. Vielen Dank für dieses Engagement“, sagte der Pastor. Regisseurin Anja Weschen, die auch als Erzählerin durch die Geschichte führte, schließt eine Wiederholung im nächsten Jahr nicht aus: „Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und vielleicht wird es ja zu einer festen Einrichtung“, sagte sie.

Quelle: Heidi Rabenhorst