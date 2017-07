Spaß im Feriencamp. Politik und Verwaltung zollen Engagement des VfL Grasdorf großen Respekt

Laatzen. Quasi die Klinke in die Hand gegeben hat sich die Laatzener Polit-Prominenz dieser Tage auf dem Sportgelände des VfL Grasdorf. Schauten zunächst die Laatzener SPD-Vorsitzende Luisa Oyen und SPD-Ratsfrau Hannelore Stendel beim traditionellen Feriencamp des VfL vorbei, folgte am Dienstag dieser Woche ein Besuch von Ernesto Nebot Pomar. Der SPD-Fraktionschef allerdings war in offizieller Mission unterwegs. Er überbrachte als Erster stellvertretender Bürgermeister die Grüße der Stadt Laatzen – und feierte am frühen Morgen im Camp seinen 63. Geburtstag.

Beide Besuche unterstreichen die Bedeutung des seit 1974 durchgeführten Zeltlagers, in dessen Rahmen der VfL Grasdorf Dutzenden von Kindern aus Laatzen und Umgebung Jahr für Jahr ein abwechslungsreiches Ferienprogramm bietet. „Das ist ein tolles Angebot für die Sommerferien“, lobte etwa Luisa Oyen und Hannelore Stendel – „Da fehlt es an nichts“ – zeigte sich überrascht von dem abwechslungsreichen Programm, welches das 13-köpfige Betreuerteam um Maike Meier für die in diesem Jahr 50 Jungen und Mädchen im Alter zwischen sieben und zehn Jahren auf die Beine gestellt hat. Eine von den beiden SPD-Politikerinnen überreichte Spende mag dazu geführt haben, dass dieses Programm im laufenden Jahr noch etwas vielfältiger ausfiel als dies ohnehin der Fall war.

Ernesto Nebot Pomar, der am Dienstagmorgen mit einer Geburtstagstorte und einem -ständchen überrascht worden war, hob die Bedeutung des Gemeinschaftslebens im Zeltlager hervor. „In dieser Gemeinschaft lernt ihr füreinander da zu sein und soziale Verantwortung zu übernehmen – eine tolle und wichtige Erfahrung“, so der Bürgermeister, der frühere Urlaube über viele Jahre gemeinsam mit seiner Familie in Ferienlagern verbracht hatte. Lobend äußerte sich Nebot Pomar zudem über das Engagement der ehrenamtlichen Betreuer: „Ihr macht hier einen 24-Stunden-Job. Ohne euch wäre es gar nicht möglich, den Kindern ein solch tolles Angebot zu unterbreiten.“