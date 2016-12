Spielerischer Lernort. Laatzens Interkultureller Garten bekommt ein Hochbeet gespendet

Laatzen (rks). Rund 70 Hochbeete sind seit dem Frühjahr im Rahmen der Spendenaktion Zukunft Stadt & Natur – PflanzenWelten deutschlandweit an Grundschulen und Vereine gespendet worden. Eines davon steht seit der vergangenen Woche im Interkulturellen Garten, den die Kinder- und Jugendkreativschule Jukus e.V. an der Würzburger Straße / Ecke Flemingstraße angelegt hat.

„Mit diesen Hochbeeten möchten wir Kinder an Themen aus Natur und Umwelt heranführen“, betonte Sylvia Bausch, lokale Botschafterin der Town & Country Stiftung, die die Umwelt-Initiative Zukunft Stadt & Natur im Herbst 2012 ins Leben gerufen hatte – und zeigte sich begeistert vom Interkulturellen Garten in Laatzen: „Den Kindern können hier unterschiedlichste Aufgaben und damit Verantwortung übertragen werden – ein toller, spielerischer Lernort, wie wir ihn an vielen Orten in Deutschland einrichten möchten.“ Hochbeete, so Bausch weiter, seien sehr beliebt, da die Schüler im Stehen an ihnen arbeiten könnten. Auch ein guter Pflanzenwuchs – und damit ein sichtbarer Erfolg – seien in aller Regel gewährleistet. „Außerdem ist ein Hochbeet immer auch ein schöner Anblick“, so die Town & Country-Botschafterin. Eine wichtige Erfahrung für Kinder sieht auch Angelika Rohde in der Arbeit in und mit der Natur. Diese Erfahrung könne den Kindern der Stadt künftig noch besser ermöglicht werden“, sagte Laatzens Bürgermeisterin, die sich ebenso wie die Landtagsabgeordnete Regina Asendorf bei Sylvia Bausch für die Spende bedankte. Wie natürlich auch Jukus-Leiter Udo Hetmeier, der ankündigte, den Laatzener Kindern in den kommenden Jahren gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen viele Möglichkeiten bieten zu wollen, im neuen PflanzenWelten-Hochbeet Pflanzen, Kräuter und Gemüse wachsen und gedeihen zu sehen.

Das in einer Behinderten-Werkstatt bei Dresden gefertigte Hochbeet besteht aus stabilem und damit langlebigem Lärchenholz. Bestandteil des Spendenpaketes waren zudem ein Schneckenschutz, ein Nagergitter, eine Schutzfolie, ein Buch zum Thema und einige Gartengeräte für kleine Hände.

Die Spendenaktion PflanzenWelten ist die zweite bundesweite Aktion der Umwelt-Initiative Zukunft Stadt & Natur. Anlass war und ist die von der UN ausgerufene Dekade der Biologischen Vielfalt, die noch bis 2020 läuft.