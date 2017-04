Maria Krautzberger ist eine streitbare Frau. Wenn die Präsidentin des Umweltbundesamtes glaubt, ein Problem ausgemacht zu haben, benennt sie es. Auch wenn danach die Volksseele kocht. Oder gerade dann.

Im Januar forderte Krautzberger, die ermäßigte Mehrwertsteuer auf tierische Lebensmittel abzuschaffen. Die Steuern auf Milch, Eier und Fleisch wären damit um stolze zwölf Prozente gestiegen. Es sei nicht einzusehen, dass tierische Produkte von der gleichen steuerlichen Ermäßigung profitierten wie Getreide oder Obst – wo doch die Massentierhaltung deutlich schädlicher für das Klima sei, argumentierte Krautzberger. Der Aufschrei danach war gewaltig, selbst ihre Vorgesetzte, Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, sah sich genötigt, zu dem Vorschlag auf Distanz zu gehen.

Auch Krautzbergers neueste Idee hat das Zeug zum großen Aufreger. Dieses Mal hat es die beamtete Umweltschützerin auf den Straßenverkehr in deutschen Innenstädten abgesehen. Ginge es nach ihr, würde das generelle Tempolimit innerorts abgesenkt. 30 Kilometer in der Stunde – mehr will Krautzberger auch auf Durchgangsstraßen nicht mehr zulassen. Die Vorteile lägen auf der Hand, findet sie: „Tempo 30 bringt bessere Luft, flüssigeren Verkehr und weniger Unfälle – und man ist in der Regel genauso schnell unterwegs.“

Kritik an der Idee kam prompt. Sowohl der ADAC als auch die Verkehrsministerkonferenz lehnten den Vorschlag ab. Deren Experten befürchten, dass Autofahrer bei einer generellen Tempo-30-Zone in Städten kein Interesse mehr an der Benutzung oftmals längerer Hauptstraßen hätten und stattdessen durch Wohngebiete führen – wenn sich dadurch Wegstrecke einsparen ließe. Auch das Bundesverkehrsministerium will an der aktuellen Gesetzeslage nichts ändern. Die geltende Regelung sei ausreichend, heißt es in Berlin.

Von Andreas Niesmann

Umfrage: Sollte Tempo 30 in der ganzen Stadt gelten?

Fotos/Umfrage: Diana Cabrera