TSV baut sich eine Video-Wall

Großes Sportevent in Havelse: Der TSV tritt am Sonnabend, 14. Juli, um 18.45 Uhr im Wilhelm-Langrehr-Stadion gegen den Bundesligisten Hannover 96 an. In der Partie wird erstmals der „atlas BKK ahlmann-Pokal“ ausgespielt. Das Spiel ist der Höhepunkt in der Vorbereitung des Regionalligisten. Eingeweiht wird an diesem Tag auch die neue LED-Video-Wall. Der Verein rechnet mit 2000 Besuchern.

Der Vorverkauf zu diesem Fußball-Schlager hat in allen Filialen der Bäckerei Langrehr in der Region Hannover, bei Möbel Hesse sowie dem Sporthaus Gösch begonnen. Tickets gibt es auch im Fanshops von Hannover 96 an der HDI-Arena sowie am Kröpcke.

„Es ist für uns eine großartige Sache, auch in diesem Jahr wieder gegen das Team von André Breitenreiter antreten zu dürfen und das absolute Highlight unserer Vorbereitung. Wir alle freuen uns bereits riesig auf dieses besondere Spiel“, sagt Havelses Trainer Christian Benbennek. „Zumal nach André Breitenreiter und Volkan Bulut jetzt mit Athletiktrainer Dennis Fischer künftig noch ein weiterer Trainer vom TSV Havelse auf der Bank der Roten sitzen wird, was den gesamten Verein unglaublich stolz macht“, ergänzt Manager Stefan Pralle.

Weitere ambitionierte Testspiele gegen Mannschaften, die jedoch in näherer sportlicher Reichweite liegen als das Bundesliga-Starensemble von Hannover 96, stehen in der Vorbereitungsphase der Havelser auf dem Programm: So spielen die Havelser noch gegen den Drittligisten Sportfreunde Lotte (am Sonntag, 8. Juli in Krähenwinkel) und treten beim Nord-Regionalligisten Wacker Nordhausen am 22. Juli an. Die Regionalligasaison 2018/2019 startet am 27. Juli bei der U23 von Hannover 96 gleich mit einem Derby-Kracher. Und das ist noch nicht alles: Der erste Spielplanentwurf sieht am Mittwoch, 1. August im Heimspiel gegen den 1.FC Egestorf/Langreder gleich das nächste Derby vor. Im Fokus stehe aber auch der TSV-Hauptsponsor, die atlas BKK ahlmann-Krankenkasse, der „Gesundheitspartner des TSV“. Sie präsentiert das Match. Zu diesem Spiel wird zudem die neue LED-Videowall im Stadion eingeweiht. r/hb