Uli Stein auf dem Roten Sofa

Uli Stein wurde am 26. Dezember 1946 in Hannover geboren. Er ist der erfolgreichste Cartoonist Deutschlands, allerdings wohl auch der scheuste. Interviews gibt der bekannte Unbekannte normalerweise nie. Er lebt zurückgezogen in der Wedemark. Nach dem Abitur hat er zunächst in Berlin Deutsch, Erdkunde und Biologie auf Lehramt studiert. Als Lehrer gearbeitet hat er aber nie. Mitte der 70er Jahre erregte sein Humor die Aufmerksamkeit verschiedener Zeitschriften. 1982 kamen erste Postkarten und Bücher auf den Markt. Inzwischen hat er mehr als zwölf Millionen Bücher und mehr als 100 Millionen Postkarten verkauft. Auf der Basis seiner Zeichnungen sind bis heute mehr als 1500 Lizenzartikel entstanden.