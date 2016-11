Vollalarm für Laatzen. Zugunfall: Feuerwehren absolvieren Übungsszenario am Bahnhof

Vollalarm: Die Übung in der Münchener Straße machte am Freitag den Einsatz sämtlicher Laatzener Ortsfeuerwehren erforderlich. Foto: Senft

LAATZEN (r). Zugunfall im Bereich des Bahnhofs Laatzen in Fahrtrichtung Hannover lautet die Meldung, die die Ortsfeuerwehr Laatzen am Freitag vergangener Woche um 16.44 Uhr erreichte. Ein Zug, so das Szenario der Übung, hatte nahe der Bahngleise an der Münchener Straße einen mit zahlreichen Fahrgästen besetzten Omnibus gerammt. Dieser wiederum war umgestürzt und hatte einen Pkw unter sich begraben.

Galt es unter Einsatz von Rüstholz und Hebekissen zunächst den Bus zu stabilisieren und so ein weiteres seitliches Umkippen des Fahrzeuges zu verhindern, wurden von den Einsatzkräften anschließend mit schwerem Gerät zwei Zugänge in das Innere des Busses geschaffen.

Trotzdem die Fahrgäste auf diese Weise nach und nach aus ihrer misslichen Situation befreit werden konnten, zeichnete sich sehr bald ab, dass die vor Ort befindlichen Kräfte nicht ausreichen würden. Bereits um 17.07 Uhr löste die Feuerwehr daraufhin Vollalarm für das gesamte Stadtgebiet aus. Gemeinsam mit den Helfer aus Ingeln-Oesselse, Gleidingen und Rethen, der Besatzung von vier Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug, Kräften der SEG des DRK aus Empelde sowie Kräften der Berufsfeuerwehr Hannover konnten schließlich insgesamt 34 Personen aus den Fahrzeugen befreit und medizinisch versorgt werden.

Stefan Müller bezeichnete das Übungsszenario als durchaus realistisch: Bei einer der in diesem Bereich allerdings sehr seltenen Rangierfahrten, könne es tatsächlich zu einem solchen Unfall kommen, so der Notfallmanager der Deutschen Bahn.

Teil des Szenarios war am Freitag auch Ilka Hanenkamp-Ley. Die Pressesprecherin der Stadt Laatzen informierte vor laufender Kamera über das Unfallgeschehen und stand der Presse Rede und Antwort.

Die Vorbereitungen für die vom stellvertretenden Laatzener Stadtbrandmeister Jörg Peters gegen 18 Uhr mit einem positiven Fazit beendete Übung hatten bereits am Freitagmittag begonnen. Gegen 12 Uhr hatte das Pattenser Unternehmen Leifheit den Bus angeliefert. Eineinhalb Stunden später machte sich die Realistische Notfall Darstellung (RND) aus Hannover daran, den Statisten der Übung möglichst realistisch wirkende Wunden und Schnittverletzungen aufzuschminken.