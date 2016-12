Weihnachtsmarkt: Seit 1979 mit Liebe dabei

Schaustellerfamilie Dörrbecker reist seit 1979 nach Hannover, um gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt die Waren anzubieten

Hannover. Wenn Helmut Dörrbecker (67) und seine Tochter Stephanie über den Weihnachtsmarkt in Hannover sprechen, glitzert es in den Augen. Seit fast 40 Jahren reist die Familie an, um Geschenkartikel auf dem Weihnachtsmarkt anzubieten. In den vergangenen Jahrzehnten hat Helmut Dörrbecker allerhand erlebt. Seit 1979 kommt er mit seiner Familie zum Weihnachtsmarkt.

„Einen Winter hat mich die Polizei in der Nacht aus dem Wohnwagen geholt, weil mein Zelt auf dem Markt kurz davor war wegzufliegen“, lacht Dörrbecker. „Heute ist das mit den festen Holzhütten deutlich angenehmer.“

Jeder Winter ist für die Schaustellerfamilie unterschiedlich. Optimal sind trockene und kalte Tage. „Da kommt dann erst richtig Weihnachtsstimmung auf. Das merkt man dann auch an den steigenden Besucherzahlen rund um die Marktkirche in Hannover“, sagt Tochter Stephanie Dörrbecker (39). Sehr kalte Tage werden dann im Schichtdienst verbracht. „Da hilft dann nur warme Kleidung, Bewegung und immer wieder eine Pause im Warmen“, meint Vater Helmut Dörrbecker.

Seit fast 40 Jahren kommt der Schausteller aus Ascheberg im Münsterland zu Weihnachten nach Hannover. Zum ersten Mal baute er seinen Stand im Jahr 1979 an der Grupenstraße, nahe der Marktkirche auf. Seitdem bietet er dort seine selbstgemachten Namenstassen und allerhand Geschenkartikel aus Glas und Porzellan an.

„Ich bin froh, jedes Jahr wieder dabei zu sein. Dabei wird es von Jahr zu Jahr schwieriger, eine Genehmigung für seine Bude zu bekommen. Man muss immer auf dem aktuellsten Stand sein“, bemerkt Helmut Dörrbecker. Ursprünglich bot er Töpfe, Pfannen und Emaillewaren an, bevor die Nachfrage für diese Waren stark sank. 1979 stieg er auf Geschenkartikel um. „Besonders bei Gästen aus Asien, Skandinavien oder Großbritannien sind die Artikel der Renner. Sie wollen „German Christmas“ erleben und dafür müssen wir auch immer nachrüsten“, sagt Dörrbecker.

Für die Familie beginnt die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest bereits im Januar. „Wir besuchen Messen und gewinnen so einen Eindruck, was in diesem Jahr angesagt ist. Dementsprechend richten wir dann unser Angebot auf dem Weihnachtsmarkt aus“, sagt Stephanie Dörrbecker. Zwischen Februar und März haben die Schausteller eine Ruhephase. Doch von Ostern an befinden sich die Dörrbeckers wieder auf Reisen durch ganz Deutschland um Geschenkartikel auf Volksfesten und Märkten anzubieten.

„Die endgültige Vorbereitung auf den Hannoveraner Weihnachtsmarkt beginnt im August. Die Artikel müssen zusammengesucht und das erste Personal schon eingeplant werden“, sagt Tochter Stephanie Dörrbecker. Sie hilft ihrem Vater auf dem Weihnachtsmarkt, seit sie 18 Jahre alt ist. Während des restlichen Jahres ist sie mit einem eigenen Stand unterwegs. Die Vorweihnachtszeit auf dem Markt zählt für sie zum familiärsten und traditionellsten Abschnitt des Jahres.

„Es ist eine andere Vorweihnachtszeit als vielleicht bei vielen anderen Familien in Deutschland“, sagt die 39-Jährige. Aber Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage verbringt die Familie gemeinsam in Asche­berg, ehe es danach wieder zum Abbau nach Hannover geht. „Wir kommen gerne hier hin, und ich hoffe, dass ich es noch paar Jahre machen kann“, sagt Helmut Dörrbecker. Die Familie habe in Hannover inzwischen viele Freunde unter den Schaustellern und einige ehemalige Mitarbeiter schauten auch gerne Jahr für Jahr am Stand vorbei. „Das freut mich immer wieder sehr“, sagt Dörrbecker und lächelt. TS