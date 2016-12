„Wichtige Einrichtung“. SoVD spendet 765 Euro für die Laatzener Tafel

Laatzen/Pattensen/Hemmingen (rks). Zehn mit Süßigkeiten gefüllte Weihnachtspäckchen und 765 Euro sind das Ergebnis einer Spendensammlung, die der SoVD-Stadtverband Laatzen-Hemmingen dieser Tage unter seinen Ortsverbänden durchgeführt hat. Überreicht wurden das Geld und die Päckchen zu Beginn dieser Woche an die Laatzener Tafel für Hemmingen, Laatzen und Pattensen.

„In Zeiten, in denen immer mehr Menschen unterhalb der Armutsgrenze leben und auf Hilfe angewiesen sind, ist es besonders wichtig, dass es gemeinnützige Einrichtungen wie die Laatzener Tafel gibt“, betonte Ulrich Opel bei der Übergabe. Anerkennend äußerte sich der der SoVD-Stadtverbandsvorsitzende zudem über die große logistische Leistung der Tafel, bei der insgesamt 100 ehrenamtliche Mitarbeiter damit beschäftigt seien, die Lebensmittel bei den Spendern einzusammeln, diese zu sortieren und sie später in den Ausgabestellen an Bedürftige zu verteilen. Die Bedeutung der Tafel, so Opel weiter, sei bereits an der Tatsache ablesbar, dass allein in Laatzen zirka 1000 Personen als „bedürftig“ registriert seien. „Dabei“, mutmaßt der Stadtverbandsvorsitzende, „dürfte die Dunkelziffer noch deutlich höher liegen.“ Insbesondere ältere Menschen nutzten häufig aus falschverstandener Scham nicht die Möglichkeit, sich kostenlos mit Lebensmitteln zu versorgen.

Bei der Tafel kam die Spende des SoVD naturgemäß gut an. Dies umso mehr, als man erst kürzlich ein neues Fahrzeug für die Abholung der Lebensmittel habe anschaffen müssen, wie die Tafelvorsitzende Dietlind Osterkamp betonte.