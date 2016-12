Zwei Fahrspuren fallen weg. Bauarbeiten zur Umgestaltung der Wülferoder Straße haben am Montag begonnen

in Laatzen

Laatzen (rks). Die Tatsache, dass es sich bei der Wülferoder Straße um eine Kreisstraße, die K 218, handelt, dürfte längst nicht allen Laatzenern bewusst sein. Zuständig für bauliche Veränderung an der Straße ist demnach die Region Hannover und die hat jetzt befunden, dass die Wülferoder Straße mit ihren aktuell vier Fahrfahrstreifen für den Kraftfahrzeugverkehr überdimensioniert ist. Der aktuelle Zuschnitt der Straße, so die Region, verleite zum Schnellfahren.

Daran gearbeitet, das Befahren der Wülferoder Straße im Abschnitt zwischen dem Kreisel Marktstraße und der Erich-Panitz-Straße für nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer sicherer zu gestalten, wird seit dem vergangenen Montag. Vorgesehen ist, die heute jeweils sieben Meter breiten Fahrbahnen in einen vier Meter breiten Fahrstreifen für den Kraftfahrzeugverkehr und einen 2,50 Meter breiten Radfahrstreifen zu unterteilen. Damit können Radfahrer künftig nicht nur in Richtung des Kreisels, sondern auch in Richtung der Erich-Panitz-Straße auf einem gesonderten Fahrstreifen die Straße benutzen.

Sicherer gestalten möchte die Region zugleich die bestehende Fußgängerfurt zwischen der Pettenkoferstraße und dem Hilgerskamp. Die Verkehrsinsel in der Mitte der Fahrbahn wird aufgeweitet, wodurch sich die Breite der Fahrbahnen in diesem Abschnitt auf drei Meter und die der Radfahrstreifen auf 1,50 Meter reduziert. Der erhoffte Effekt: eine erhöhte Aufmerksamkeit des fließenden Verkehrs in diesem Bereich.

Die Kosten für Neugestaltung der Wülferoder Straße im besagten Abschnitt betragen rund 150 000 Euro. Während der voraussichtlich bis kurz vor Weihnachten anhaltenden Arbeiten ist die Wülferoder Straße nur in Richtung Marktstraße befahrbar. Der Verkehr in die Gegenrichtung wird umgeleitet.