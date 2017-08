Circus Roncalli verzaubert Hannover

Es riecht süßlich nach Popcorn. Konfetti wirbelt durch die Luft. Und natürlich werden vor der Vorstellung Herzchen auf Wangen und rote Punkte auf Nasen gemalt – ohne das wäre es auch nicht Roncalli. Seit 40 Jahren gibt es den Zirkus, den Bernhard Paul einst ins Leben rief. Am 25. August hatte „40 Jahre Reise zum Regenbogen“ in Hannover Premiere.

Es ist ein Programm, in dem es Neuinterpretationen von Nummern aus der Vergangenheit, aber auch einen Blick in die Zukunft gibt. Paolo Casanova alias Carillon beispielsweise spielt mit schillernden Seifenblasen und erinnert damit an den poetischen Pic, der sogar sich selbst in eine der sekundenschnell zerplatzenden Schönheiten einfing. Mit dabei ist natürlich auch der Weißclown Gensi (Fulgensi Mestres), der seit 13 Jahren neben Bernhard Paul das Gesicht des Zirkus ist. Wie auch Bernhard Paul ist er aus dem Programm nicht wegzudenken. Sie beide funktionieren nur miteinander – denn was wäre der dumme August mit seinen Wuschelhaaren und der roten Nase gegen den überlegen wirkenden, immer distanzierten Weißclown?

Ein Stückchen Nostalgie bringt auch Karl Trunk in die Manege. Unvergessen ist die Nummer, bei dem ein riesig erscheinendes Kaltblutpferd ein Mini-Pony unter seinem Bauch und zwischen seinen Beinen hindurchlaufen ließ. Die Pferdenummern werden aber die Letzten sein. Der Direktor hat sich dazu entschieden, sie nach der Jubiläumstour aus dem Programm zu nehmen. Roncalli gastiere in Großstädten, doch dort gäbe es immer weniger Grünflächen – und somit auch Wiesen für die Zirkuspferde.

Nach Hannover kommt Bernhard Paul immer wieder gerne: „Ich mag an Hannover die Menschen, das Rathaus, den Maschsee und vor allem die Markthalle. Dort wird man mich öfter vorfinden.“

Auf seine drei Kinder ist Paul auch besonders stolz. Sein Sohn Adrian ist künstlerischer Leiter vom Apollo Varieté in Düsseldorf. Seine beiden Töchter Vivian und Lili treten bei Roncalli auf. Sie stehen für die Zukunft. Vivian, die nicht nur am Aerial Loop eine Solonummer darbietet, sondern auch ihren Vater immer häufiger bei repräsentativen Aufgaben oder Theaterproben vertritt; und Lili, die derzeit fürs Abitur lernt und Kontorsionsakrobatik in der Manege zeigt. „Meine Töchter machen das fantastisch. Wenn sie Rät benötigen, stehe ich Ihnen immer gerne zu Seite. Aber ich lass ihnen da freie Hand“, sagt der Vater und fügt hinzu: „Natürlich wäre ich beruhigter, wenn sie im Büro sitzen würden. Aber auch meine Frau, ihre Mutter hat schon am Trapez gearbeitet.“ Natürlich müssen die beiden Töchter auch mit Kritik ihres Chefs umgehen: „Unser Vater kritisiert mal charmant und manchmal direkt. Dies kommt auf die Situation an.“ Aber eins steht für die beiden fest: „Mit dem Vater in der Manege zu stehen ist etwas ganz besonderes! Man versucht natürlich ein gutes Beispiel den anderen Kollegen gegenüber zu sein und immer sein Bestes zu geben!“

Robert Wicke aus Hannover gehört zu den Neuen, der mit Beats und Bällen die Zuschauer fasziniert. Und dann sind da noch Patrick Philadelphia, Eddy Neumann, Chistirrin, die Cedeños Brothers, das Trio Belissimo, das Trio Csàszàr, Ty Tojo, das Duo Pykhov, das Circustheater Bingo und natürlich auch das Royal Roncalli Orchestra und Georg Pommer. Er kam 1979 zu Roncalli. Zunächst war er Pianist. Dann wurde er zum Zauberer der Zirkusklangwelt – und die gehört dazu wie das Konfetti und die Luftschlangen am Schluss der Show, wie das süßliche Popcorn und das Knatschen der Holzdielen. Roncalli ist da. Altbekannt und etwas neu.

Informationen Roncalli gastiert bis zum 1. Oktober 2017 in Hannover. Tickets gibt es zum Preis von 15 bis 64 Euro unter der Telefonnummer (0511) 36739999. www.roncalli.de

Von Dr. Heike Schmidt