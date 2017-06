DVD-Tipps: „Florence Foster Jenkins“ / „Die Besucher – Sturm auf die Bastille“

Hinreißend komisch und voller Gefühl

Meryl Streep in einer Parderolle: „Florence Foster Jenkins“ erzählt die wahre Geschichte der gleichnamigen, legendären Erbin und exzentrischen Persönlichkeit im New York der 40er-Jahre. Geradezu zwanghaft verfolgt sie ihren Traum, eine umjubelte Opernsängerin zu werden. Die Stimme, die sie in ihrem Kopf hört, ist wunderschön – für alle anderen klingt sie einfach nur grauenhaft. Ihr Ehemann und Manager, St. Clair Bayfield, ein englischer Schauspieler von Adel, ist entschlossen, seine geliebte Florence vor der Wahrheit zu beschützen. Als Florence aber beschließt, ein öffentliches Konzert in der Carnegie Hall zu geben, muss sich St. Clair seiner größten Herausforderung stellen. ck

Die Besucher – Sturm auf die Bastille

Beim Versuch das 20. Jahrhundert zu verlassen und ins Mittelalter zurückzukehren, landen Graf Godefroy de Montmirail und sein Knappe Jacquouille versehentlich in einer Epoche der politischen und sozialen Umbrüche: 1789 inmitten der Französischen Revolution in Paris. Schon bald treffen sie auf die Nachkommen von Jacquouille – ihres Zeichens überzeugte Revolutionäre – die gerade im Begriff sind, das Schloss der Montmirails zu konfiszieren, einem Haufen arroganter Aristokraten, deren Leben nun am seidenen Faden hängt. Ehrensache, dass die beiden Zeitreisenden da eingreifen müssen. Doch das Chaos ist schon vorprogrammiert… ck