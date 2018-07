Ich habe einen Traum von einem perfekten Tag

Unser Traum vom perfekten Tag beginnt mit einem Morgen, an dem man in Vorfreude auf den kommenden Tag gerne aufsteht. Wo morgens schon die Sonne scheint, ein strahlend blauer Himmel alle Möglichkeiten verspricht und wir zwang- und sorglos in den Tag starten mit Menschen, die die kommenden Stunden gerne auf sich zukommen lassen. Strand, Meer, schwimmen, grillen, chillen – oder ein Festival besuchen, das genauso heißt, wie sich ein perfekter Tag anfühlt: SNNTG.

Unser Traum ist es, unseren Gästen auf dem Gelände des Hannoverschen Straßenbahn-Museums einen Raum zu geben, der durch seinen Charme industrieller Gebäude und verwilderter Natur besticht. Der nicht nur uns, sondern auch unseren Besuchern Raum zum Träumen gibt. Das Gelände bietet Platz für drei Bühnen, eine Veranstaltungshalle, eine Spielwiese und viele lauschige Plätzchen zum Entspannen.

Zwischen den in Nord- und Südgelände unterteilten Bereichen werden die Gäste mit historischen Straßenbahnen hin- und hergefahren. Während der Fahrten kann man aus dem Fenster Kunstschätze entdecken oder Akustikmusik lauschen. So kann man sich zwischen Tanz, leichter Unterhaltung, Entspannung und Spiel & Spaß jederzeit nach Lust und Laune in einer friedlichen und ausgelassenen Atmosphäre bewegen – ganz nach unserem Motto „bunt. tolerant. anders“.

Mit diesem Festival sind wir unserem Traum von einem oder sogar mehreren perfekten Tagen schon ganz nah: Musik, Tanz, Freu(n)de, gute Laune sind sicher da, Sonnenschein und blauen Himmel können wir zwar nicht garantieren, aber träumen kann man ja. Und manchmal gehen Träume ja auch in Erfüllung.

Am Ende des perfekten Tages fällt man zufrieden in sein Bett oder Zelt und schläft friedlich in Erinnerung an den bunten Tag und in Vorfreude auf den nächsten ein.

Finn Christoph Derben ist Mitorganisator des SNNTG-Festivals in Wehmingen. Mehr Träume aus Hannover lesen Sie in unserer Serie „Ich habe einen Traum von…“

Das SNNTG-Festival findet vom 27. bis 29. Juli auf dem Gelände des Hannoversches Straßenbahn-Museums in Sehnde/Wehmingen statt. Infos und Tickets gibt es unter www.snntg.de