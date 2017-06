Impfpflicht – auch für Deutschland?

Italien hat gerade die Impfpflicht eingeführt. Für Deutschland sei das aber kein Modell, sagt Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU). Die Impfpflicht in Italien gilt für zwölf Krankheiten, darunter Masern. Gröhe geht aber davon aus, dass die Masern in Deutschland auch ohne Impfpflicht verbannt werden können. „Ich glaube, dass unsere Maßnahmen das Ziel erreichen werden“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Dennoch will die Bundesregierung entschiedener gegen Impfmuffel vorgehen. Ein entsprechendes Gesetz wurde gerade vom Bundestag beschlossen. Demnach müssen Kitas jene Eltern, die bei der Anmeldung keinen Nachweis über eine Impfberatung vorlegen können, künftig beim Gesundheitsamt melden. Die Behörde soll so die Möglichkeit bekommen, auf die Eltern zuzugehen und sie zur Beratung zu laden. Damit sollten nicht unbedingt Impfgegner, sondern vor allem jene Familien erreicht werden, die die Impfungen vergessen oder weiteren Beratungsbedarf hätten, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Berlin. Zudem gebe es nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene mit Impflücken. „Da besteht natürlich auch die Hoffnung, dass man diese Erwachsenen mit einer Impfberatung erreicht, und dass die dann die Impfungen nachholen können.“

Der Nachweis einer Impfberatung bei der Kita ist seit Inkrafttreten des Präventionsgesetzes Mitte 2015 Pflicht. Wer sich hartnäckig weigert, dem droht schon jetzt eine Geldbuße in Höhe von 2500 Euro. Die Kitas konnten bislang aber selbst entscheiden, ob sie Eltern, die keine Impfberatung belegen können, beim Gesundheitsamt melden.

Die Berliner Ärztekammer unterstützt Pläne der Bundesregierung gegen Impfmuffel. Ein verpflichtendes Impfgespräch vor der Anmeldung eines Kindes in der Kita sei eine richtige Maßnahme, sagte Kammerpräsident Günther Jonitz dem Südwestrundfunk (SWR). Die Idee reiche aber nicht aus. Früher oder später werde Deutschland um die konsequente Einführung einer Impfpflicht nicht herumkommen.

„Eltern gefährden nicht nur die Gesundheit der eigenen Kinder“, betonte Jonitz. „Sondern auch die Gesundheit der Kinder, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.“ Eine Immunisierung sei eine Maßnahme mit bestem Nutzen und den geringsten Nebenwirkungen. Trotzdem gebe es zunehmend Eltern, die aus fundamentalistischen oder objektiv nicht begründeten Ursachen ihre Kinder nicht impfen lassen wollten, sagte er.

Von Jan Sternberg

Umfrage: Brauchen wir eine Impfpflicht für Kinder?

Fotos/Umfrage: Diana Cabrera