Herbstfest im Wohncafé

Quartiersbewohner feiern im „Wohncafé“ der Diakonie und GBH

Von wegen trist und grau: Mit einem bunten Fest begrüßten die Seniorinnen und Senioren im „Wohncafé“ im Suttnerweg den Herbst. Bei Kaffee und Kuchen, Federweißer und Zwiebelkuchen saßen sie am Nachmittag gemütlich beisammen und genossen das heitere Unterhaltungsprogramm von Elli Weber. Die Solokünstlerin sorgte mit lustigen Sketchen und Musikparodien für gute Laune.

Das „Wohncafé“ ist ein Angebot im Rahmen des Wohnprojektes Suttnerweg, das gemeinsam von den Diakoniestationen Hannover und der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover (GBH) durchgeführt wird. Das Wohncafé nimmt als gemeinschaftlicher Treffpunkt eine zentrale Rolle im Wohnprojekt ein.

Jeden Dienstag treffen sich Bewohner zum Klönen, Bingo-Spielen und zu Vorlesestunden. Am Mittwoch wird zusammen gekocht und gemeinsam zu Mittag gegessen. Auch Gäste aus dem Stadtteil sind eingeladen, sich an den gemeinschaftlichen Aktivitäten zu beteiligen. Betreut wird das Wohncafé von ehrenamtlichen Helfern aus dem Stadtteil.

Der Termin für das nächste Fest steht bereits fest. Am Dienstag, 13. Dezember, lädt das Wohncafé zur gemeinsamen Weihnachtsfeier ein. Wohncafé im Wohnprojekt Suttnerweg, Suttnerweg 1, Telefon (0511) 712 36 01.