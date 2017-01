Ich habe einen Traum vom Trösten

Ira Thorsting, Vorsitzende von „Kleine Herzen Hannover“, setzt sich für traumatisierte Familien ein

Das kennt wohl jeder: der Schlaf kurz vor dem Erwachen, die Zeit, wenn die bösen Träume kommen; aber das Bewusstsein spielt schon wieder mit, greift ein, übernimmt die Regie. Nein, es muss ein Happy End geben!

Nur schade, dass wir uns nach dem Erwachen meist an nichts erinnern können. Aber diesmal, an jenem Morgen vor drei Jahren, war es anders. Zuerst das bittere Gefühl der Hilflosigkeit nach den schlimmen Szenen, die mir ein Mitarbeiter der Kinder-Intensivstation in der Medizinischen Hochschule Hannover geschildert hatte: Eltern, denen Ärzte und Krankenschwestern mitteilen müssen, dass ihr Kind seine Unfallverletzungen nicht überleben werde, dass es Krebs habe oder einen angeborenen Herzfehler; Väter und Mütter, deren Verzweiflung und Wut sich gegen diejenigen richten, die nicht mehr helfen können. Diese Beschreibungen verfolgten meinen Mann und mich schon seit langem. Zusammen engagieren wir uns seit zehn Jahren für die Betreuung von herzkranken jungen Menschen in der MHH.

Was also tun? Psychologen heranziehen, die rund um die Uhr für Krisengespräche bereit stehen? Nicht finanzierbar! Aber im Traum kommen uns manchmal Lösungen in den Sinn, die wir im Wachzustand nicht gefunden hätten. Ein Stichwort: Kriseninterventionshelfer! So einfach und so logisch! Seit Jahrzehnten schon gibt es die psychosoziale Notfallversorgung, zum Beispiel bei den Rettungsdiensten; speziell ausgebildete Frauen und Männer, die sich an Unfallorten oder in Katastrophengebieten um die Opfer kümmern, aber auch den Helfern eine Stütze sind. Warum hatte noch niemand daran gedacht, diese Fähigkeiten auch im Klinik-Betrieb zu nutzen?

Wir hatten unser Frühstücksthema: einfach jene stärken, die ohnehin Gesprächspartner der Patienten und ihrer Familien sind – Ärzte und Pflegekräfte, Therapeuten und Betreuer! Anruf bei Dr. Michael Sasse, dem unglaublich engagierten Leitenden Oberarzt der Kinderintensivstation in der MHH. Er war sofort dabei und stellte den Kontakt zum Freiburger Institut für Human Resources her. Dessen Leiter Michael Steil hat Erfahrung mit Kriseninterventions-Kursen fürs Deutsche Rote Kreuz.

Dr. Sasse dachte schon weiter: Er hat das Pädiatrische Intensiv Netzwerk mit 43 Kliniken in ganz Norddeutschland aufgebaut. Auch sie sollten Teilnehmer zu den Kursen schicken, um flächendeckende Hilfe zu ermöglichen!

Inzwischen haben zwei Kurse stattgefunden, die nächsten sind schon geplant. Und es gibt die ersten Erfahrungen: Der Umgang mit Migranten und Flüchtlingen soll ein wichtiges Thema werden. Es soll zusätzliche Treffen geben, um das Erlernte zu vertiefen. Angebote für Studenten der MHH und für die ärztliche Fortbildung. Der Bundesverband Herzkranke Kinder ist interessiert. Die niedersächsische Wissenschaftsministerin, der Präsident der MHH und Hannovers Oberbürgermeister sind im CURAtorium!

Da sage noch einer, Träume hätten keine Wirkung!