Indianer hoch zu Ross

Kufencracks machen auch im Sattel eine gute Figur

Hannover (fo). Das neue Warm-up-Trikot der Indians zeigt eine Prärie-Landschaft aus dem Wilden Westen. Und zum Wilden Westen und zu einem anständigen Indianer gehören natürlich auch Pferde. Schließlich muss man als Indianer schnell genug sein, um hinter Büffeln hinterher zu kommen. Dachten sich auch die EC Hannover Indians und sattelten auf. Yanick Meve, Dennis Arnold, Dustin Bauscher, Leon Lilik, Max Pohl, Boris Ackers und Carsten Gosdeck trafen sich also kurzerhand auf dem „Rusthof“ in Garbsen-Stelingen. Dort hatten Hof-Besitzerin Ursula Rust und Katja Banik kurzfristig die richtigen „Mustangs“ organisiert. Nach anfänglichem Beschnuppern schwangen sich die Indianer flugs in die Sättel – und siehe da – machten auch als Indianer-Kavallerie eine gute Figur. Und Spaß gemacht hat es auch. Schnell genug für künftige Aufgaben sind die Indians damit auch: Das nächste Testspiel steigt bereits am Freitag, 16. September, um 20 Uhr am Pferdeturm. Gegner sind dann die Saale Bulls aus Halle.