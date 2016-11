Indians auf der Suche nach Stabilität

Eishockey-Oberliga: Zweite Heimpleite hintereinander folgt ein 7:4 im kleinen Derby – Freitag gegen Braunlage

Es lief nicht wirklich rund in den letzten Wochen für die Indianer vom Kleefelder Pferdeturm. Vor allem im Spielaufbau, im Torabschluss und an der Stabilität haperte es zuletzt bei der Mannschaft von Interimstrainer Tobias Stolikowski.

Am Wochenende gab es nun mit dem Last-Minute-k.o. gegen die Saale Bulls aus Halle die zweite Heimniederlage in Folge; aber zumindest beim 7:4 im „kleinen Derby“ in der Wedemark einen immens wichtigen Erfolg, bei dem endlich einmal die Tormaschine ins Rollen kam und der Angriff des Nachbarn auf den eigenen achten Tabellenplatz abgewehrt werden konnte.

Aber auch in Mellendorf begann die Partie vor über 1 200 Zuschauern holprig. Nach einem 0:2-Rückstand sorgten Brian Gibbons, Jörg Noack und Dennis Arnold zu Beginn des 2. Drittels binnen zwei Minuten für die Wende. Den Schlusspunkt setzte kurz vor Spielende Neuzugang Alexander Lambacher mit seinem ersten Treffer für seinen neuen Club.

Um einen Play-off-Rang weiterhin sicher im Blick zu haben und womöglich gar noch auf das Heimrecht in der k. o. – Runde spekulieren zu dürfen, müssen nun aber weitere Zähler folgen. Die nächsten Gelegenheiten dafür bieten sich am Wochenende, wenn zunächst am Freitag um 20 Uhr die Harzer Falken aus Braunlage zu Gast am Pferdeturm sein werden. Zwei Tage später steht dann der schwere Gang zum Vorjahresmeister, den Tilburg Trappers, auf dem Programm.

Die Holländer haben in der Vorwoche die Wedemarker Scorpions gleich mit 10:1 abgeschossen und das Wochenend-Desaster für die Reiss-Boys komplett gemacht. Wiedergutmachung ist nun am Freitag angesagt, wenn die Scorpions nach Leipzig reisen. Am Sonntag um 18.30 Uhr kommt dann der Tabellenführer aus Herne ins Mellendorfer IceHouse.

Immer düsterer wird es hingegen beim Namensvetter, den Scorpions aus Langenhagen. Das Team von Coach Tomas Martinec kassierte mit dem 3:5 beim Tabellenletzten FASS Berlin und dem 2:4 gegen Braunlage die nächsten beiden Schlappen und rutschte auf den vorletzten Rang ab. Nun steht übermorgen der schwere Gang nach Herne an, bevor dann am Sonntag ab 18.30 Uhr in der Eishalle Langenhagen die Icefighters aus Leipzig zu Gast sein werden.

Für den Meister von 2010 scheint sich ein sportlicher Abstieg anzubahnen, der mit der geplanten Fusion mit den Scorpions aus der Wedemark abgefedert werden könnte. mk