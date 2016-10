Indians mit Arbeitssieg im ersten Derby

Eishockey: Schweres Programm für Wedemark Scorpions

Die Rothäute vom Pferdeturm sind der erste Derbysieger der neuen Oberligasaison. Mit einem am Ende glücklichen 5:4-Arbeitssieg schickte das Team von Interimstrainer Tobias Stolikowski die Scorpions aus der Wedemark zurück nach Mellendorf; dabei musste man nach einer vermeintlich sicheren 3:0 bzw. 4:1-Führung gegen Ende noch unnötig um die Zähler zittern.

„Wir haben ein großartiges erstes Drittel gespielt, dann aber leider den Faden verloren und 40 Minuten zum Teil katastrophal agiert“, gestand der Coach freimütig ein: „Wir haben noch einiges an Arbeit vor uns.“

Weiter geht’s am Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr, wenn die Moskitos aus Essen am Pferdeturm aufschlagen; am Sonntag gastieren die Indians dann in Hamburg bei den Crocodiles.

Für das Team aus der Wedemark steht am Freitag der schwere Gang zu den Füchsen nach Duisburg auf dem Programm; am Sonntag geht es dann im heimischen Mellendorfer IceHouse gegen den Tabellenführer, die Saale Bulls aus Halle. Dann soll es Wiedergutmachung für das peinliche 0:9 gegen die Tilburger Trappers geben.

Die Scorpions aus Langenhagen sind am Freitag bei den Black Dragons aus Erfurt gefordert und treffen am Sonntag um 18.30 Uhr in der Langenhagener Eishalle auf Duisburg. (mk)