Indians spielen auf Sieg

Eishockey-Oberliga: Freitag in Braunlage auf Falkenjagd / Tilburg Trappers am Sonntag zu Gast am Pferdeturm

Ein Sieg, eine Niederlage – durchwachsen begann die neue Oberliga-Saison für die Großstadtindianer vom Pferdeturm. Konnten am Freitag zum Auftakt noch die Leipziger Icefighter mit einer satten 4:0-Packung heim gen Sachsen geschickt werden, so mussten sich die Indians am Sonntag dann in Herne mit 2:4 geschlagen geben.

Schwerer als die Pleite wog seitens des ECH allerdings die Tatsache, dass Spielmacher Branislav Pohanka mit einer höchst umstrittenen Matchstrafe von Schiedsrichterin Ramona Weiss vom Eis geschickt wurde und nun womöglich in den nächsten Begegnungen fehlen wird. „Wir werden aber alle Rechtsmittel ausschöpfen, um gegen diese Strafe anzugehen“, versprach Indians-Sprecher Jan Roterberg. Ausgerechnet der Ex-Hannoveraner Thomas Dreischer hatte die Gastgeber im zweiten Drittel mit 1:0 in Führung gebracht; für die Rothäute, bei denen Tobias Stolikowski für den erkrankten Freddy Carroll als Chefcoach hinter der Bande stand, trafen Artur Grass und Lukas Valasek.

Am kommenden Wochenende geht es nun für den ECH am Freitag in Braunlage weiter, wo bei den Harzer Falken ein weiterer „Dreier“ absolute Pflicht ist. Am Sonntag kommt dann mit dem Titelverteidiger, den Tilburg Trappers aus den Niederlanden der Top-Favorit auf den Meistertitel an den Pferdeturm. Spielbeginn dieser ersten echten Standortbestimmung ist um 19 Uhr.

Ebenfalls einen Sieg und eine Niederlage konnten die Scorpions aus Langenhagen zum Start einfahren. Dem 7:6-Overtimesieg bei den Beach Boys in Timmendorf ließ das Team vom neuen Coach Tomas Martinec ein unglückliches 2:4 auf eigenem Eis ausgerechnet gegen den langjährigen Scorpions-Coach Lenny Soccio mit seinem neuen Club, den Berliner Preussen, folgen.

Am Freitag hat der Deutsche Meister von 2010 nun um 19.30 Uhr in der Eishalle Langenhagen den Herner EV zu Gast, bevor es dann zwei Tage später nach Leipzig geht.

Ebenfalls mit einem Sieg (6:3 gegen Timmendorf vor heimischer Kulisse am Sonntag) und einer Niederlage (6:8 bei den Harzer Falken) ist der ESC Wedemark aus den Startlöchern gekommen. Am kommenden Freitag sind die Icefighters aus Leipzig zu Gast. Los geht es im Eisstadion in Mellendorf um 20 Uhr.